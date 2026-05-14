¿Se puede votar con la cédula digital desde el celular este 31 de mayo?

Los colombianos están llamados a las urnas este domingo 31 de mayo para elegir al próximo presidente de la república o los nombres de los candidatos que pasarán a segunda vuelta del abanico de 13 aspirantes que aparecerán en el tarjetón.

Las urnas estarán abiertas desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en todos los puestos de votación que se habilitaron en el territorio nacional, tanto en zonas rurales como urbanas.

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Entre tanto, en los puestos de votación ubicados en el exterior, las votaciones estarán habilitadas desde una semana antes para facilitar la llegada de los connacionales a las mesas de votación de todos los consulados del país.

Es indispensable que todas las personas que se acerquen a votar lleven consigo su cédula de ciudadanía, documento que tendrán que presentarle a los jurados de votación de las mesas para que estos verifiquen que sí estén inscritos en estas.

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Para votar es válido presentar la cédula digital, tanto en físico como en la aplicación de la Registraduría, así como la cédula amarilla con hologramas que aún portan millones de colombianos.

Es importante, además, que quienes habían pedido su documento de identidad ante la autoridad electoral y aún no lo han reclamado se acerquen a solicitarlo para poder ejercer su derecho al voto.

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La cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar. La contraseña o denuncia de extravío de esta no son aceptadas para ejercer el derecho al voto.