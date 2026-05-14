El presidente Gustavo Petro invitó a las organizaciones sociales a coordinarse por la defensa de la Constitución Política y de la propiedad de la tierra, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Convocó a todas las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a iniciar la coordinación social que se necesita para iniciar la gran lucha por la tierra y el cumplimiento de la Constitución en Colombia”, expresó el jefe de Estado.

Liberales que se sumaron a Iván Cepeda y que llevó Juan Fernando Cristo a esa campaña no volverán al Congreso

Ese llamado se da cuando faltan casi dos semanas para las elecciones presidenciales y mientras desde su sector político, el Pacto Histórico, se promueve el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente.

Petro le dijo a sus seguidores que “solo el pueblo decide si retrocedemos a la Constitución de 1886, atrás incluso de la Ley 200 de tierras de 1936 en la Revolución en Marcha, dejando la tierra en manos de terratenientes, o (si) se aplica el estado social de derecho de la Constitución de 1991 y el acuerdo humano de la ONU sobre los derechos campesinos a la propiedad de la tierra.

El llamado de Petro a las organizaciones sociales se da en un escenario político en el que el Congreso no ha terminado el trámite de la Jurisdicción Agraria, lo que tiene al Gobierno nacional a punto de no cumplir la promesa de la campaña de 2022 sobre la tenencia de la tierra.

El presidente afirmó que se está dando un “robo del narcotráfico a las tierras de la Nación”. Esa aseveración, además, sucede cuando Colombia está a dos semanas de acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.