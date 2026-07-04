Iván Cepeda endurece su discurso: anuncia contundente “desobediencia civil pacífica” desde Cali y reta al nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella

Durante un encuentro político en Cali, en el Bulevar del Río, este 4 de julio, el senador Iván Cepeda presentó un discurso titulado “Con el pueblo haremos desobediencia civil pacífica”, con el que trazó la hoja de ruta del Pacto Histórico tras su derrota en las elecciones presidenciales 2026 y lanzó un llamado a la organización y movilización de sus seguidores.

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Ante cientos de asistentes, Cepeda agradeció el respaldo recibido en el Valle del Cauca y aseguró que el proyecto político del que hace parte continuará impulsando la transformación social desde la oposición.

“Ese mensaje es que seguiremos avanzando por el camino de la transformación social, de la resistencia frente a la arbitrariedad y que lograremos nuevas conquistas sociales, políticas y electorales”, afirmó.

El congresista sostuvo que el movimiento ya tiene la mirada puesta en las elecciones regionales de 2027 y aseguró que buscarán conquistar la Gobernación del Valle del Cauca, alcaldías, la Asamblea Departamental y los concejos municipales.

“Vamos hacia las elecciones de 2027 a ganar la Gobernación, las alcaldías, la Asamblea y los concejos”.

Durante su intervención también lanzó fuertes críticas contra el nuevo panorama político del país y aseguró que ningún gobierno podrá detener la movilización ciudadana.

“No existe un tirano, no existe una dictadura o un régimen autoritario que pueda detener a un pueblo consciente, organizado y movilizado como es el pueblo colombiano hoy”.

El senador afirmó que cerca de 13 millones de colombianos respaldaron el proyecto político que representa y aseguró que ese apoyo será la base para reorganizar el movimiento.

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En ese sentido, invitó a fortalecer el Pacto Histórico, promover la afiliación de nuevos militantes y consolidar la denominada Alianza por la Vida, con miras a los próximos comicios.

Uno de los momentos más llamativos del discurso llegó cuando anunció que la respuesta de su sector político será la “desobediencia civil pacífica”, una estrategia que, según explicó, estará basada en la movilización ciudadana y la defensa de los derechos sociales.

Cepeda también dirigió un mensaje al panorama político del Valle del Cauca y aseguró que su movimiento buscará derrotar en las urnas a los sectores que respaldan al presidente electo Abelardo de la Espriella.