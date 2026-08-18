“Solo vemos un presidente”: Salud Hernández compara a Petro con De La Espriella tras el terremoto

La periodista Salud Hernández lanzó una crítica contra el expresidente Gustavo Petro y destacó la reacción del presidente Abelardo De La Espriella frente a la emergencia provocada por el terremoto que golpeó a Colombia.

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“La diferencia entre los dos es abismal. Miramos a dos hombres y solo vemos un presidente. El otro ha sido una broma de mal gusto, un esperpento, un desatino”, afirmó Hernández al comienzo de su pronunciamiento.

La periodista aseguró que, pese a la magnitud de la tragedia que enfrenta el país, la respuesta de De La Espriella desde las primeras horas habría transmitido confianza. Destacó especialmente sus recorridos por las zonas golpeadas, la coordinación con autoridades territoriales y los anuncios para avanzar en la reconstrucción.

“El destino, que ha sido tan cruel con Colombia, al menos permitió que el terremoto sucediera cuando Abelardo De La Espriella estaba al mando. Enseguida se puso al frente, tomó decisiones, coordinó con alcaldes y gobernadores y el país sintió que el timón estaba en buenas manos”, sostuvo.

Durante el video, Hernández incluyó imágenes y declaraciones del jefe de Estado, entre ellas una en la que De la Espriella aseguró: “Esta situación no nos va a quedar grande, vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el Gobierno nacional para reconstruir a nuestro país”.

La arremetida contra Petro

Hernández-Mora llevó después su comparación al gobierno de Gustavo Petro y recordó la respuesta del entonces mandatario frente a las graves inundaciones que afectaron a Córdoba. En ese punto lanzó algunos de los señalamientos más fuertes de su intervención.

“Y te aterras al pensar qué habría sido con el otro, empezando porque un lunes a las siete y media de la mañana lo normal es que estuviera dormido y enguayabado y que costara despertarlo”, dijo la periodista.

También cuestionó la manera en la que Petro manejó aquella emergencia en Córdoba y recordó el consejo de ministros realizado en Montería. “Habló de lo divino y lo humano, mezcló cosas realistas con pendejadas y al final no quedó en nada”, afirmó.

Para Hernández-Mora, la actuación de De La Espriella durante el terremoto ha sido diferente. “Desde el primer momento recorrió las poblaciones afectadas, convocó a las autoridades locales, anunció ayudas para reconstruir lo perdido, da esperanza”, señaló.

La periodista también resaltó la participación del sector privado y las donaciones que han surgido para atender a los damnificados. A su juicio, esa respuesta ha generado “una ola de solidaridad que emociona y sacará al país adelante”, ante lo que calificó como un desastre de “magnitud gigantesca”.

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Salud Hernández-Mora también comparó a las primeras damas

La comunicadora extendió sus críticas a Verónica Alcocer y la contrastó con la actual primera dama, Ana Lucía Pineda, por su participación en las jornadas de recolección y entrega de ayudas.

“Verónica Alcocer, que seguía viviendo como si lo fuese, no apareció por Córdoba. Ana Lucía Pineda, sin embargo, moviéndose de un lado para otro para recaudar ayudas y repartir donaciones”, expresó Hernández.

En la parte final de su intervención también envió un mensaje a Iván Cepeda y al Pacto Histórico, al recordar el escándalo de los carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira durante el anterior gobierno.

Hernández cerró reconociendo que el actual mandatario puede haber cometido equivocaciones durante la atención de la emergencia, pero pidió tener en cuenta que el terremoto ocurrió apenas comenzaba su administración.

“Seguro que Abelardo De La Espriella habrá cometido errores, pero no dejemos de lado que apenas arrancaba su tercer día de presidencia y que ni siquiera todo su equipo había tenido tiempo de tomar posesión. Pero ejerció”, sostuvo.

Finalmente, remató su mensaje con una frase con la que resumió toda su comparación entre las dos administraciones: “Colombia tiene presidente”.