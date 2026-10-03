“Usted no merece estar sentado en esa silla”: Presidente Abelardo De La Espriella al rector de la Universidad de Córdoba

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, participó este sábado de la inauguración del estadio de béisbol menor Luis Nieto Correa, ubicado en el barrio La Pradera, en el suroriente de Montería, desde donde hizo importantes anuncios para el departamento de Córdoba.

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Después de dar apertura oficial a la nueva ruta aérea directa entre Montería y Panamá, el jefe de Estado se dirigió hasta el nuevo estadio de béisbol para hacer la inauguración y dar importantes avisos.

El mandatario colombiano anunció importantes inversiones para diferentes municipios del departamento, así como los cerca de 380.000 millones de pesos para atender la emergencia que dejó el frente frío en Córdoba.

De La Espriella les dijo a los alcaldes que “estos recursos deberán ejecutarse con eficiencia y transparencia”. Además, indicó que 30.000 millones están garantizados para la nueva sede del Hospital Camilo Torres.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció recursos para Montería que estaban atrapados en una fiducia. Foto: Presidencia

El presidente de la República, posteriormente, se refirió a una serie de medidas radicales en contra del actual rector de la Universidad de Córdoba, a quien le envió un contundente mensaje.

El conflicto principal radica en las reiteradas modificaciones al Estatuto General y a los periodos del actual rector, quien concentró en su despacho la reglamentación de las elecciones del Consejo Superior, el mismo órgano encargado de elegir al rector.

Ante esto, un juez de la República declaró la nulidad del Acuerdo 064 de 2026 y de las resoluciones que convocaban a dicha votación, bajo el argumento básico de que el rector no puede reglamentar su propia elección.

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“Yo no voy a aceptar como Presidente de la República que la permanencia en el cargo de una persona se construya a fuerza de cambiar las normas”, sentenció el mandatario de los colombianos.

El jefe de Estado le pidió a la ministra de Educación que adelante una visita de inspección y vigilancia a la institución el próximo lunes, con el fin de adoptar las medidas correspondientes sobre la rectoría y sus elecciones.

De La Espriella aseguró que la universidad “no es de unos pocos ni de un grupo político ni de un señor que se quiera atornillar con corrupción y politiquería. La Universidad de Córdoba es patrimonio de todos los cordobeses y como cordobés no voy a permitir que se la siga robando el rector y la bandola que lo secunda”.

También le solicitó a la Procuraduría General tramitar de manera prioritaria el proceso disciplinario contra el rector —cuyo archivo fue revocado el pasado 30 de julio de este año— y pidió a la Fiscal General de la Nación priorizar las denuncias penales contra el funcionario y sus acompañantes.

“Que se apriete el rector, porque voy por él y por toda su bandola, como que me llamo Abelardo De La Espriella, el Tigre que vino a liberar a la Universidad de Córdoba. Ya no más, señor rector, se le acabó su tiempo. Y va a saber lo duro que muerde el tigre. Usted es un tipo que no merece estar sentado en esa silla de la rectoría de la universidad”.