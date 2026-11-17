En medio de las distintas discusiones que se están dando previo a la votación de la Ley de Rescate Económico, propuesta por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, se conoció hace algunas horas una buena noticia para las familias que tienen animales de compañía y también para fundaciones y otras entidades que tienen a este tipo de animales.

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La noticia la dio la senadora Andrea Padilla, reconocida por su causa animalista y quien aseguró que tras hablar en una reunión de ponentes de la reforma tributaria y con el Ministerio de Hacienda, se logró acordar que no se haga un cobro adicional por IVA a los alimentos de animales de compañía, teniendo en cuenta que su alimentación también hace parte de la canasta familiar.

La senadora Andrea Padilla aseguró que, tras conversaciones con el Gobierno, este se comprometió a no aumentar el IVA a los alimentos de animales de compañía. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/2c1CBMQq5g — Revista Semana (@RevistaSemana) November 17, 2026

Aseguró además que seguirá luchando desde el Legislativo para reducir el impuesto a esta comida del 5 % al 0 %. También insistirán en reducir los impuestos que se pagan por los servicios veterinarios de primera necesidad.

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“Acabamos de concluir la primera reunión de ponentes de la reforma tributaria con el Ministerio de Hacienda donde insistimos en este tema, que fue acogido por el Ministerio y respaldado por la cartera. El Gobierno Nacional se compromete a no tocar este ítem tan sensible entendiendo que los animales de compañía hacen parte de las familias colombianas y que su alimentación hace parte de la canasta familiar”, precisó Padilla a través de sus redes sociales.

Andrea Padilla aseguró que continuará impulsando iniciativas para reducir del 5 % al 0 % el IVA de los alimentos para animales de compañía y disminuir los impuestos a servicios veterinarios esenciales. Foto: Alejandro Acosta-Revista Semana

Es importante tener en cuenta que durante este 17 de noviembre se definieron los coordinadores y ponentes, quienes explicarán en el Legislativo el proyecto, tanto con ponencias de archivo como ponencias positivas. Posterior a ello está por definirse el calendario para que se pueda debatir el articulado luego de los procesos de votación en las comisiones.