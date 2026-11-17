SEMANA: Gobernador, ¿qué está pasando en el Huila? ¿Qué análisis hace de lo que está ocurriendo en materia de seguridad?

RODRIGO VILLALBA (R.V): El Huila tiene una ubicación estratégica. Somos un corredor entre el centro y el sur del país, rodeados de departamentos como Cauca, Caquetá, Tolima y Putumayo, territorios que históricamente han enfrentado complejos problemas de orden público. Estos actos terroristas también responden a una estrategia de los grupos armados ilegales para demostrar su capacidad criminal y generar mayor impacto nacional. Saben que un atentado en el Huila, particularmente en Neiva, por su ubicación estratégica y cercanía con el centro del país, tiene una mayor resonancia que hechos similares en zonas apartadas del Cauca, la Amazonía o la Orinoquía. Lo que buscan es mostrar los dientes, exhibir su capacidad de acción y enviarle al país el mensaje de que están presentes y pueden golpear cerca de los principales centros de poder.

SEMANA: ¿Por qué dice que detrás de los atentados a los peajes y la red eléctrica en el departamento estaría alias Iván Mordisco?

R.V.: Porque los informes de inteligencia militar han advertido sobre la posible participación de los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco. Son elementos que orientan las investigaciones, pero corresponde a las autoridades competentes establecer plenamente las responsabilidades. Lo cierto es que estas organizaciones pretenden desafiar la institucionalidad, generar temor entre la población y golpear nuestra economía. No podemos permitir que los grupos criminales impongan sus condiciones en el territorio.

Las disidencias de Iván Mordisco reaccionan contra los peajes ante los golpes del gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: PRESIDENCIA/FOTO3:AUTOR ANÓNIO/FOTO4: AUTOR ANÓNIMO/FOTO5: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: Desde la semana pasada se especuló que las disidencias pretendían atentar contra los peajes en el departamento. ¿Falló la inteligencia?

R.V.: La inteligencia produjo alertas sobre una amenaza general contra los peajes, no específicamente contra los del departamento. Lo que corresponde ahora es evaluar cómo mejorar la articulación entre inteligencia y operaciones, fortalecer la capacidad de reacción y garantizar mayor protección a nuestra infraestructura.

Enfrentamos organizaciones que utilizan explosivos, drones y nuevas modalidades terroristas. Necesitamos una inteligencia más robusta, tecnología y mayor capacidad operacional. Más que buscar culpables, debemos identificar las debilidades, corregirlas y evitar que estos hechos se repitan.

El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y Abelardo De La Espriella. Foto: Gobernación del Huila.

SEMANA: ¿Qué hará como gobernador junto con el Gobierno Nacional de forma inmediata?

R.V.: Hemos venido trabajando directamente con el Gobierno Nacional y quiero reconocer que el presidente Abelardo De La Espriella está cumpliendo su palabra con el Huila. Su Gobierno acaba de anunciar cinco medidas concretas:

1. El despliegue de la FUDRA 13 para fortalecer el control territorial.

2. La activación del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) en Neiva.

3. El reforzamiento de 12 estaciones de Policía con mallas de protección y elementos antidrones.

4. Un plan especial de seguridad para los peajes, con presencia del Ejército y la Policía.

5. Una estrategia para proteger la infraestructura crítica del departamento.

Son decisiones importantes que valoramos y cuya ejecución estaremos acompañando. Por nuestra parte, mantendremos los consejos de seguridad y fortaleceremos la coordinación institucional. La Gobernación ya ha destinado recursos importantes y tiene previstos aportes adicionales para movilidad, logística, operaciones e investigación de la Fuerza Pública. No vamos a escatimar esfuerzos ni recursos para proteger la vida y la tranquilidad de los huilenses.

SEMANA: Anunció que la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) es una realidad para el Huila y ese fue un compromiso de Abelardo De La Espriella. ¿Cuándo llegan estos hombres al departamento?

R.V.: Esta es una de las mejores noticias para la seguridad del Huila. El presidente Abelardo De La Espriella está cumpliendo su palabra. Ya se ordenó el despliegue y, de acuerdo con el anuncio presidencial, la próxima semana comenzará a llegar al departamento un batallón de la FUDRA 13, con más de 300 hombres para reforzar especialmente la seguridad del occidente del Huila, zona estratégica por sus conexiones con Cauca y otros territorios del sur del país. Es una solicitud que veníamos haciendo insistentemente y que hoy empieza a concretarse. A este esfuerzo se suman refuerzos operacionales para la Policía. Lo fundamental es que las tropas lleguen, entren en operación y fortalezcan el control territorial.

Los peajes, las nuevas dianas de las disidencias de las Farc. Foto: Tomadas de @RafaelaCortesZ

SEMANA: ¿Cómo está operando hoy la Fuerza Pública en su departamento? ¿Tienen los suficientes recursos?

R.V.: Nuestros soldados y policías vienen haciendo un esfuerzo extraordinario, incluso sacrificando sus vidas por proteger a los colombianos. Merecen todo nuestro reconocimiento y respaldo. Pero hay una realidad que no podemos desconocer. Después del acuerdo de paz con la antigua Farc, los gobiernos empezaron a reducir el presupuesto del sector Defensa, y en consecuencia, afectaron las capacidades operacionales de la fuerza pública. Y esta tendencia se acentuó en el gobierno de Petro con su paz total. Hoy necesitamos recuperar y fortalecer la capacidad operacional del Ejército y la Policía, con más hombres, inteligencia, movilidad, tecnología y recursos. Por eso valoramos la llegada de la FUDRA 13 y los apoyos anunciados por el Gobierno Nacional. Necesitamos sistemas antidrones, mejores equipos de comunicación, logística y mayor protección para nuestras estaciones de Policía. La Fuerza Pública necesita recuperar su capacidad de respuesta y contar con todas las herramientas para enfrentar con eficacia las amenazas del terrorismo.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, en consejo de seguridad. Foto: Gobernación del Huila.

SEMANA: ¿Es necesaria la aprobación de la Ley de Rescate Fiscal para jalonar recursos para la seguridad del país y financiar a la Fuerza Pública?

R.V.: La reforma fiscal y los presupuestos anuales deben permitirnos revertir la tendencia de reducción de recursos para la Fuerza Pública. Por el contrario, necesitamos fortalecer de manera sustancial el presupuesto del sector Defensa, garantizando mayores inversiones en tecnología, inteligencia, investigación judicial, movilidad, equipamiento y capacidad operacional. Recuperar y fortalecer la capacidad de respuesta de nuestras Fuerzas Militares y de Policía no puede seguir aplazándose. Es una necesidad nacional, una prioridad presupuestal y un imperativo que debemos atender con urgencia. Sin seguridad no hay inversión, no prospera el campo, no llega el turismo y no hay desarrollo. La seguridad es la primera condición para construir un país con progreso.