Los peajes, la nueva diana de las disidencias de Mordisco con las que pretende desafiar al gobierno de Abelardo De La Espriella

A las disidencias de Iván Mordisco no le bastó con los drones que descargan explosivos sobre estaciones de policía en Cauca, Huila, Caquetá y otros departamentos del país. Ahora, buscan intimidar al país y generar ruido atacando a los peajes de las principales vías de Colombia.

Este domingo, 15 de noviembre, en horas de la madrugada, hombres de este grupo armado, vestidos de civil, dejaron una carga explosiva sobre el peaje que de Neiva conduce hacia Bogotá, ubicado a cinco minutos del casco urbano de la capital del Huila.

El estruendo de grandes proporciones dejó la estructura, recién construida, casi en ruinas. El techo, las paredes, las oficinas, la estructura por donde pasan los vehículos, terminaron afectados.

Un ataque con explosivos en la madrugada de este domingo sacudió el peaje de Pipiral, situado en el punto de referencia PR 72 del trayecto Villavicencio–Bogotá. Foto: Tomadas de @RafaelaCortesZ

La movilidad quedó parcialmente reducida porque es es la vía principal que comunica al sur con el centro del país. En la mañana de este domingo, los vehículos particulares y de servicio público circulan sin pagar.

Como si fuera poco, las autoridades en el Huila también estuvieron varias horas verificando la presencia de un carro cargado con explosivos en el peaje Los Cauchos, ubicado sobre la vía que de Neiva conduce hacia el municipio de Campoalegre.

En medio de la operación que permitió controlar un nuevo ataque al segundo peaje del departamento, los buses de servicio público tomaron una vía alterna que de Campoalegre conduce a Hobo, sobre la represa de Betania, una vía desolada y donde, esporádicamente, aparecen hombres armados.

Afortunadamente, no hubo heridos o víctimas mortales por estos hechos, pero el peaje sí presentó graves daños en su infraestructura y en las casetas de cobro como consecuencia de la explosión. Foto: Tomada de redes sociales

En el Huila, las autoridades extremaron los controles en los peajes de Altamira, Hobo y Campoalegre para evitar que se conviertan en blanco de las disidencias.

El diario La Nación de Neiva reveló un informe de inteligencia donde se informa que los frentes ‘Hernando González Acosta’ e ‘Ismael Ruiz’, estarían planeando los ataques a los peajes, según un documento de inteligencia militar.

Mientras ese departamento era blanco de los grupos armados y dos de su peaje se vieron afectados este domingo, otro peaje fue atacado con explosivos: se trata del sitio conocido como Pipiral, sentido Villavicencio- Bogotá. La explosión dejó varios daños en la infraestructura.

Disidencias de las Farc estarían detrás de este atentado en peaje en el Huila. Foto: Tomada de redes sociales

Hace siete días las disidencias activaron explosivos en Villa Rica, en Cauca, que dejó como saldo una persona herida y grandes daños materiales.

Como si fuera poco, el miércoles pasado, en horas de la mañana, delincuentes destruyeron la caseta de recaudo del peaje de Mondomo, ubicado en el PR 60+900 de la vereda Cachimbal. Este lugar ha sido atacado varias veces por los grupos armados.

SEMANA reveló en su más reciente edición impresa que los atentados contra la infraestructura vial, al menos en el Cauca, obedecen a una estrategia macabra de las disidencias de las Farc. Y no se descarta que detrás de ella estén menores de edad utilizados por los alzados en armas.

La mayoría de los ataques de Mordisco surgen tras el cerco que le ha tendido las Fuerzas Militares desde la llega del presidente Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño.