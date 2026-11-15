“Se lo puso y no se lo ha quitado”: habla Álvaro Moya, creador del reloj que usa Abelardo De La Espriella; esta es su historia

SEMANA: Un colombiano siendo maestro relojero en Suiza, ¿cómo es la cosa? Porque eso suena un poco raro.

ÁLVARO MOYA: Es muy interesante la llegada a Suiza. Llegué a pasar la aspiradora y a entregar pizzas y a ser mensajero. Se va uno construyendo poco a poco, siempre con las ganas de mejorar y de superarse. Esto de la relojería llegó de pura casualidad. Yo trabajaba con un camión en el que entregábamos piezas de la marca Rolex a todos los pueblos de Suiza y un día un señor me dijo que si quería ser mensajero toda la vida o si quería aprender un oficio. Y así empezó la cosa. Me puso ahí en un momento a esperarlo y le hice 2 o 3 cositas en un tablero de un reloj. Y me dijo que yo servía para este oficio y al otro día entregué mi camión y me puse a aprender lo que sé de la relojería hoy y ahí empecé, eso fue en 1997.

SEMANA: Álvaro, usted empieza, nos cuenta, como mensajero de Rolex y mire lo que usted es hoy en día...

Á.M.: Si uno se conforma con lo que hay, es bueno conformarse, pero yo como no soy conformista, a mí me gusta avanzar, me gusta saber, me gusta aprender, y siempre aprendo sobre la marcha, siempre aprendo sobre las cosas que me interesan. Y uno no sabe lo que interesa hasta que lo encuentra. Por eso he hecho muchos trabajos de muchas clases hasta que encontré esto que me fascinó, que me encantó, y vea, sigo con esto que es una pasión.

SEMANA: 30 años después, ¿usted fabrica relojes para Rolex o trabaja con Rolex?

A.M.: Prefiero no mencionar marcas, porque las marcas son muy prestigiosas y tengo compromisos de confidencialidad y prefiero no nombrarlas, pero son marcas muy prestigiosas y yo maquilo para ellas. Desde hace 25 años que me puse a mi cuenta, hago piezas para ellos.

SEMANA: ¿Fue muy raro que un colombiano llegara a Suiza a trabajar este tema de la relojería. Su relojería es artesanal, pero fue duro?

A.M.: Todo es duro, pero sí es como una casualidad haber caído en esto, porque no estaba previsto y además no sabía que esto existía, solamente que cuando yo hacía mis correrías por allá visitaba a un señor que estaba allá puliendo, otro que estaba montándolo, otro que tenía unas vacas por allá arriba en un prado, pero tenía una casita y en la casa tenía un taller. Esa es la parte artesanal y la parte que vale dinero en Suiza, es ese saber hacer de la relojería antigua, que es lo que hoy yo plasmo en mis modelos.

Álvaro Moya relojero colombiano en Suiza Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Y con el paso del tiempo ¿qué le dicen los suizos cuando van a su taller y ven lo que usted hace?

A.M.: Es que hay una historia muy bonita, hay una pareja de amigos que trabajé con ellos cuando yo llegué a Suiza, que son Pierre y Hubert, son comerciantes en artes, ya están en la jubilación, y yo trabajaba con ellos haciendo las exposiciones, poniendo los cuadros con el metro, con el martillo, con el nivel, y yo trabajé con ellos hasta que me puse en la relojería. Y el día que hice mi primer reloj y que quería hacer una exposición, 5 años después, los invité y me dijeron, ¿este colombiano que va a hacer relojes aquí? No, no, yo tengo que ir. Pero vamos a ir, pero si nos vende el primer reloj, te lo tenemos que comprar nosotros. Y ellos me compraron el primer reloj que hice yo.

SEMANA: ¿En cuánto?

A.M.: 7.900 dólares.

SEMANA: Una buena venta...

A.M.: Sí, eso fue un aliciente y son personas que me han apoyado todo el tiempo. Entonces esos suizos vinieron aquí, los traje, los acompañé, porque ellos querían saber de dónde salí yo. Los llevé a Zapatoca, visitamos Zapatoca y son amigos entrañables, los quiero mucho.

SEMANA: Su marca, ¿cómo se llama?

A.M.: Se llama Moya Geneve. No iba a ponerle otro nombre que no fuera el mío. Y empezó de una manera muy simple, porque yo quería hacer un reloj para mí, que tuviera carácter, un reloj que tuviera su peso. Creé mi primer reloj en 2008, en una crisis relojera, cuando hubo la crisis de las hipotecas subprime. No tenía empleados, tenía una máquina, y conocí un señor que había trabajado 35 años para el Grupo Swatch, que dibujaba a la mano y entonces venía por las tardes y nos poníamos a dibujar la luneta, el tablero y escogimos un buen movimiento, un movimiento que fue fabricado por Longines en los años 20. Este reloj de la época tenía una corona grandísima para los corredores de automóvil, después la fábrica de esos movimientos la compró el Grupo Swatch y le instaló el módulo automático y le puso la reserva de marcha y ya lo puso así como el modelo que es y ya teniendo la máquina pudimos crear toda la parte exterior y fue mi primer reloj.

SEMANA: Moya es una marca reconocida en Suiza. En Colombia hasta ahora lo están conociendo a usted por una razón, por un reloj que le obsequió a Abelardo De La Espriella. Cuéntenos la historia de ese reloj Tigris, ¿no?

A.M.: Sí, yo primero que todo quiero agradecer al presidente Abelardo que en su época, cuando escuchó hablar de mi historia, me quiso apoyar y yo muy amablemente le quise obsequiar un reloj, porque es una persona que está apoyando el talento nacional, sobre todo, el talento colombiano en el exterior, y eso es muy importante, porque yo hago esta clase de charlas o estas entrevistas para que la gente se inspire y que sepan que en el mundo todos tenemos oportunidades y el sol sale para todo el mundo igual. Y no hay que dejarse achicopalar por el primero que le diga que no a uno. Hay que empezar y hay que meterse en la cabeza que es posible y no hay que dejar que nadie le diga que no se puede. Sí se puede.

SEMANA: ¿Cómo ubica usted al presidente? Porque también hay un video donde él quedó sorprendido y dijo, ¿cómo así que un maestro relojero colombiano?

A.M.: Justamente cuando él supo que yo era colombiano y que además había nacido en un pueblo por allá en Santander, en Zapatoca, se interesó por mi historia y ahí fue donde nos pudimos conocer. Lo visité y le entregué el reloj que hice de él y después muy cariñosamente me dijo que me iba a apoyar en esta empresa, porque es que uno no se hace solo, uno se hace con la gente que lo ayuda a uno. Y desde entonces, él tenía un reloj de una marca muy prestigiosa, muy importante, y se puso el mío y ya no se lo ha quitado más. Entonces, para mí es un orgullo, es un motivo de felicidad saber que una persona tan importante, la primera autoridad de este país, lleva un reloj de mi marca.

SEMANA: Además, que como él lo cuenta es bastante chistoso, porque a él le dicen que lo está buscando un maestro relojero, que él pasa al teléfono y que dice, ¿cómo así? ¿Usted es colombiano? O sea, él pensaba que iba a hablar con un suizo...

A.M.: Sí, sí. Cuando le dije que era santandereano, que me había venido a guerrear a Suiza, me dijo: no, espere, cuénteme la historia. Y ahí fue cuando yo vine, pudimos hablar y nos pusimos a mostrarle mi trabajo y me dijo, no, esto toca apoyarlo.

Álvaro Moya relojero colombiano en Suiza Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Ha pensado en abrir un almacén en Colombia?

A.M.: Abrir un almacén conlleva a tener stock, tener piezas listas y tener un dinero ahí a ver quién llega a comprarlo. Yo prefiero que las piezas la gente las pida, las espere, porque las cosas buenas se hacen esperar. Ninguna novia llega primero al altar, uno siempre la espera.

SEMANA: Claro, porque esto es relojería artesanal, ¿no?

A.M.: Sí

SEMANA: Usted crea los diseños, habla con el cliente y ahí sale adelante el reloj...

A.M.: Sí, y esto funciona así. Bueno, ahora porque estoy siendo más conocido, pero durante muchos años he hecho relojes para gente muy importante en el mundo, parte de mi éxito ha sido la discreción.

SEMANA: ¿Cuánto tarda en elaborar un reloj?

A.M.: Casi lo mismo que un bebé. Primero se hacen los diseños a la mano, después se busca la forma de que el cliente los apruebe, y después se hace un prototipo en una materia que no es noble y ya después, cuando todo está funcionando en un prototipo, ya se hace la verdadera pieza.

SEMANA: ¿Qué significa un reloj? Es decir, ¿define una personalidad?

A.M.: Cuando compras un reloj de otras marcas muy prestigiosas, eso te da un estatus, ya todo el mundo sabe cuánto vale. Cuando compran un reloj Moya te da poder: poder conocerme, poderlo comprar, poder tener esta parte de confidencialidad que es tan importante para una persona.

Álvaro Moya relojero colombiano en Suiza Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Vámonos para Zapatoca, Santander. Usted ha hecho de todo en su vida antes de ser maestro relojero. ¿Qué pasó en Zapatoca? ¿Por qué abandonó Santander?

A.M.: Yo me fui literalmente porque tenía miedo, estaba cagado del susto de que mi papá me fuera a pegar. Tenía 11 años. Es que la vida a los aventureros nos da por salir corriendo de donde no estamos contentos. Un día mi papá me dice que nos vamos para el pueblo, yo le cojo la caña y arranco con él, pero él ya va con unas 5, 6 o 7 mulas y cuando llegamos a la quebrada me dice: lo hice venir para el pueblo para que regrese con las mulas. Pero yo hacía 15 días me había regresado con las mulas, pero las mulas no obedecen, las mulas se enredan, las mulas se comen el camino, son muy complicadas.

Ahí le dije a mi papá que no me regreso con las mulas. Él fue a coger la correa para castigarme, yo salí corriendo y le dije a mi mamá que yo me iba de la casa. Me dijo, ¿por qué se va a ir de la casa? y le dije que mi papá me iba a pegar. Mi mamá me hizo una muda de ropa. Y así fue, me puse la mudita de ropa y esa noche mi papá pasó por el pueblo buscándome para castigarme y no me encontró. Y ya a las 4 de la mañana, cuando el primer camión del mercado estuvo cargado, yo me metí por debajo de la carpa, me acosté en medio de un bulto de cebolla y aparecí en Barrancabermeja. Lo que más me impresionó de allá fue el calor tan tenaz.

Álvaro Moya relojero colombiano Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Y cómo le fue ahí?

A.M.: Yo nunca había sentido tantísimo calor. Encontré trabajo en una cafetería que hacía los 3 turnos de Ecopetrol y me tocaba barrer, trapear y así empecé la carrera para empezar a hacer de todo. Pero no me gustó trabajar en la cafetería y ahí aprendí a embolar zapatos y me compré mi caja de embolar.

SEMANA: Que se la robaron, ¿no? ¿Cómo fue esa historia?

A.M.: Me tocó dejar el oficio de barredor de cafeterías y empecé a trabajar como embolador, pero en la calle me quedé dormido y me robaron la caja de embolar. Entonces tuve que inventarme otra cosa, porque tampoco era algo que me gustara. He hecho miles de trabajos solamente porque hay que comer, vivir y tener con qué sobrevivir.

SEMANA: ¿Qué otros oficios tuvo?

A.M.: He sido vendedor de cigarrillos en la playa de Cartagena. He sido trabajador de tienda en Santa Marta, en Sincelejo, después aprendí a manejar y manejé taxi. Cuando llegué a Bogotá manejaba un colectivo, de esos amarillos que llegaban al aeropuerto, que subían por Fontibón. ese ha sido uno de los trabajos más difíciles.

SEMANA: Me imagino que como se fue de la casa muy joven, pues no terminó los estudios...

A.M.: No, yo hice hasta quinto de primaria.

SEMANA: ¿Hasta quinto de primaria?

A.M.: Sí, no he hecho más. Yo lo único que tengo es el estudio del mundo, de la vida, de todo lo que es salir adelante con lo que hay, con lo que llega y con lo que le toca hacer.

Álvaro Moya relojero colombiano en Suiza Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Pero su historia demuestra que se puede salir adelante a pesar de los problemas...

A.M.: Es que justamente esto tiene que ser motivo de inspiración para que el que quiera salir adelante, lo haga. Las excusas siempre existen y están ahí, pero tú te levantas todos los días a hacer algo y seguro que algo aparece de la nada y te beneficia en lo que tú quieras hacer. La más fácil es ser delincuente, porque eso se puede en cualquier momento, pero construir vida, familia, construir marca, se hace con el tiempo porque anda es de la noche a la mañana.

SEMANA: Bueno, pero cómo llega a Suiza, porque ya nos cuenta que trabajó en varios lugares de Colombia. ¿Cómo llega a Europa?

A.M.: En Bogotá también trabajé vendiendo chance, después manejé taxi e intenté hacer una sociedad con una persona para comprar un taxi y salí mal de ese negocio. Quedé sin plata, sin taxi y sin futuro. Pedí la visa para Estados Unidos y me la negaron, me fui para Buenaventura y quise poner un emprendimiento de chance y fue imposible. Me dijeron que me fuera en barco para Estados Unidos y dicho barco nunca salió que atravesáramos el Canal de Panamá, mejor dicho irnos de ilegales.

Total es que atravesamos el Darién a pie, llegamos a Panamá, después a Costa Rica, Nicaragua, Honduras y llegué hasta la frontera de México con Guatemala. Bajé 22 kilos, estaba muerto de hambre y empecé a trabajar de mesero durante dos meses e intenté pasar a Estados Unidos por la frontera con México y no fue posible, porque me agarraron y estuve detenido 33 días. Así que de vuelta para Colombia.

SEMANA: ¿Qué más pasó?

A.M.: En esos días conocí a una persona que me compró el pasaje para devolverme e hicimos cierta amistad. Al punto que le parecí buena gente y al llegar a Colombia me ofrecieron trabajo en minas de Boyacá para trabajar con esmeraldas y acepté. Después de eso, pues tuve que llevar unas esmeraldas a Suiza para venderlas, algo que no es nada fácil, y llamé a decirles: yo de acá no me devuelvo, esto por acá es muy lindo. Y me quedé en Suiza. Es muy resumido.

SEMANA: ¿Y qué se puso a hacer en Suiza?

A.M.: Sobrevivir, no conocía a nadie así que busqué la comunidad latina y encontré un lugar donde había gente de Brasil, Perú, colombianos y otros países. Ahí nos ayudábamos entre todos y hacíamos oficios varios como limpiar nieve, sacar perros, cuidar personas de la tercera edad y así. Días después, un mes exactamente, encontré a la mujer de vida, con ella formé el hogar.

Álvaro Moya relojero colombiano Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Cómo así? Como en 1993...

A.M.: El bus iba desocupado, solamente iban dos muchachas allá al fondo Y yo le dije al amigo con el que iba que una de ellas sería mi esposa. Me acerqué a ella, le hice varias preguntas, pero no me respondió nada así que pensé que no hablaba español. No me habló, pero al bajarnos me dijo en español que me aceptaba un café. Ella es española y criada en Suiza. Entonces ahí nos fuimos a una cafetería y estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana hablando. Y a los 9 meses nos casamos.

SEMANA: Ah, eso fue rapidito...

A.M.: Lo importante es crear familia desde temprano y empezar. Tenemos dos hijos.

SEMANA: ¿Cuánto se demoró en aprender el francés? ¿Le dio duro?

A.M.: Cuando a uno le toca, es muy fácil, porque es para sobrevivir. No hay forma de decir no puedo, no me queda tiempo, no me entra. Fui aprendiendo sobre la marcha. Uno va cogiendo palabritas y lo bueno de aprender un idioma es sobre todo salirse del círculo de latinos para tener la obligación de aprender.

SEMANA: Y todo este tiempo viviendo en Suiza, ¿ya usted tiene la nacionalidad, la residencia?

A.M.: Sí, soy suizo de adopción. Y adoro Suiza, me ha dado todo. Suiza es un país donde hay oportunidades para todo el mundo, el que quiera trabajar, el que quiera salir adelante. Es un país de oportunidades grandísimas.

SEMANA: ¿Cuánta gente tiene en su taller trabajando?

A.M.: 20 personas y de varias nacionalidades.

SEMANA: ¿Qué mensaje le envía el presidente a Abelardo De La Espriella?

A.M.: Le envío un mensaje de reconocimiento, de gratitud por haberme apoyado. Le envío un mensaje de esperanza, porque no la tiene fácil. Le envío un mensaje de fortaleza y pa’lante, porque ya está en esto y ahora le toca seguir adelante, porque es el presidente de todos nosotros y tiene que seguir, porque uno no se mete en esto para 2 meses, son 4 años que le toca ahí. Y bueno, el hombre tiene energía, tiene ganas y todos los días uno se levanta a ver a qué cazó el Tigre. Yo lo felicito por tener el coraje de lanzarse en un emprendimiento como ese, es muy difícil.

SEMANA: ¿Y cómo lo encuentran quienes quieran seguirlo en redes?

A.M.: Mi nombre es Álvaro Moya Plata, ahí en Instagram.