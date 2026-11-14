“Eres mi mayor aliciente”: el presidente De La Espriella celebra la recuperación de Lucas, el niño que conmovió a Colombia

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sostuvo una videollamada este sábado con Lucas Francesco Murillo García, el menor de siete años oriundo de Cúcuta cuya lucha por sobrevivir conmovió al país. En el encuentro virtual también participó la ministra de Salud, Ana María Vesga, quien acompañó de cerca la evolución médica del niño.

Lucas, un niño de 7 años con tres cirugías de corazón abierto, le pide a Abelardo De La Espriella que lo ayude: “No quiero morir”

La historia de Lucas cobró relevancia a finales de agosto de 2026, poco después de iniciada la actual administración. En aquel momento, se difundió un video en el que el menor, quien padecía una compleja cardiopatía y había sido sometido a tres cirugías de corazón abierto, clamaba por ayuda con una frase que tocó fibras en la sociedad colombiana: “Yo no me quiero morir”.

Ante la urgencia del caso, el jefe de Estado instruyó de manera inmediata a la cartera de Salud para coordinar con la Nueva EPS las gestiones necesarias y garantizar su traslado a Bucaramanga para recibir atención especializada.

A través de un mensaje en su cuenta de X este sábado, el mandatario colombiano celebró los avances en la salud del menor, expresando su satisfacción ante la lucha y la esperanza de la familia de Lucas.

“Hoy tuve la alegría de conocer una historia que me tocó profundamente el corazón. En una videollamada junto a la ministra de Salud, Ana María Vesga, conversé con Lucas, un pequeño valiente que ha tenido que enfrentar una de las batallas más difíciles de su vida y que conocí por un video”, señaló.

Durante la videollamada, De La Espriella elogió la fortaleza del niño, calificando su actitud como un motor para la labor sanitaria del país y reiterando su compromiso con la total recuperación del pequeño.

“Hoy Lucas avanza en su recuperación, rodeado del amor de los suyos. Lucas, tu valentía y tus ganas de vivir son un aliciente inmenso para seguir trabajando por la salud de todos los colombianos”, resaltó el jefe de Estado.

Él es Lucas Murillo, el niño con fallo cardiaco que sueña con Luis Díaz y desea conocer a De La Espriella

Este seguimiento se enmarca en los esfuerzos de los primeros cien días de gobierno frente a la crisis del sistema de salud, consolidando el caso de Lucas como un símbolo de la importancia de la atención médica oportuna.

“Detrás de su recuperación hay una familia que ha vivido momentos de angustia, incertidumbre y esperanza, pero que nunca ha dejado de luchar por verlo sano y sonriente”, manifestó, al insistir en que “eres mi mayor aliciente para seguir adelante”.