El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció este sábado, 14 de noviembre, tras el encuentro entre el Centro Democrático y el Gobierno nacional, que terminó de manera favorable.

En la reunión estuvieron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y los viceministros del Interior y de Hacienda, además de equipos técnicos del Gobierno nacional.

¿Está dispuesto el Gobierno a negociar la Ley De Rescate Económico? José Manuel Restrepo lo dejó claro

La colectividad aseguró que ratifica su postura frente al IVA a la canasta familiar, al que le dicen no; también a nuevos impuestos que afecten al sector agrícola y al incremento del IVA en salud.

El Centro Democrático reiteró su rechazo al IVA del 19 % sobre productos de la canasta familiar y a nuevos impuestos que afecten a los sectores agrícola y de salud. Foto: Colprensa

“Colombia necesita recuperar sus finanzas públicas con un Estado más austero, que reduzca sus gastos y su burocracia, pero no a costa del bolsillo de las familias, especialmente de las clases media y baja, ni de quienes producen y generan empleo”, precisó la colectividad.

El Centro Democrático finalizó una reunión con el Gobierno nacional para evaluar la Ley de Rescate Económico. Álvaro Uribe aseguró que ve con optimismo una posible compensación para no afectar a sectores sociales. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/9Gx5EBg9yl — Revista Semana (@RevistaSemana) November 14, 2026

Adicional a ello, indicó que el Centro Democrático no aceptará que el ajuste fiscal se cobre en la mesa de los hogares colombianos, pues los alimentos no pueden convertirse en una nueva carga para las familias.

MinHacienda destaca reunión con el Banco Mundial sobre la Ley Rescate: “Esfuerzo de Colombia por salir del hueco fiscal”

“El mercado ya está caro. Ponerle IVA del 19 % a productos como frutas, café, lentejas, fríjol, tomate y cebolla significa encarecer aún más la canasta familiar y reducir el poder adquisitivo de los colombianos”, dijo el senador Enrique Cabrales Baquero, del Centro Democrático.

Álvaro Uribe aseguró que hay expectativas frente a una posible compensación que evite nuevas cargas tributarias para los sectores sociales más vulnerables. Foto: Colprensa

Por su parte, el expresidente Uribe aseguró que hay buenas expectativas frente al acuerdo de una posible compensación para que la reforma no tenga cargas para los sectores sociales del país. Además, se buscaría no solo recuperar la inversión minera, sino la de la pequeña y mediana empresa, además de la manufactura y agricultura, acompañada de una disminución del tamaño del Estado.

Aseguró que el Gobierno se llevó la propuesta del Centro Democrático y le corresponderá analizarla y estudiar los posibles alivios para los sectores más vulnerables.