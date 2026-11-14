Gobierno se reúne con el Centro Democrático: detalles de la cita en Antioquia

SEMANA conoció que el expresidente Álvaro Uribe y los congresistas del Centro Democrático se reúnen en la mañana de este sábado, 14 de noviembre, con representantes del presidente Abelardo De La Espriella en un hotel del municipio de Rionegro, Antioquia.

La colectividad le expondrá al vicepresidente José Manuel Restrepo y al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, las alternativas a la Ley de Rescate Económico.

Al finalizar el encuentro, que se espera que sea sobre el mediodía, el expresidente Álvaro Uribe entregará una declaración a los medios de comunicación.