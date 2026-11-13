Con ley de rescate, el Gobierno se aprieta el cinturón, pero los hogares también

Desde que el Gobierno radicó el proyecto de ley de rescate económico, el debate se ha centrado en quién asumirá el costo más alto de los ajustes que el país requiere para enderezar sus finanzas públicas. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, han insistido en que el mayor esfuerzo recaerá sobre el propio Estado, mediante un fuerte apretón del cinturón. Al mismo tiempo, la iniciativa contempla una reducción del impuesto de renta para las empresas y la devolución del IVA a las personas de menores ingresos.

Sin embargo, surge la pregunta sobre el impacto entre las personas a las que no se les devolverá el IVA, pero sí se les aumentarán los pagos que hacen por salud, al tiempo que se ampliará la cantidad de los declarantes de renta. Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que ese grupo es minoritario, pues la devolución del IVA abarcaría a dos de cada tres colombianos y solo sería un 10 por ciento de la población la que sentiría la mayor carga.

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Ante la pregunta de si la reforma es lesiva para la clase media, Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, responde que ese grupo, que equivale al 44 por ciento de la población, en efecto aporta al ajuste; pero, si este no se hace, les saldría mucho más caro. Sus cuentas son las siguientes: si la devolución del IVA dependiera solo de la factura electrónica —como se plantea en el proyecto—, la clase media media (hogares de cuatro personas con ingresos mensuales entre 2,6 y 4 millones de pesos) perdería cerca de 2,9 por ciento de sus recursos. “Con un piso de devolución de IVA bien diseñado, la pérdida de la clase media media bajaría a cerca de 1,8 por ciento, pero se debe comparar con la alternativa de no hacer ajuste y enfrentar una crisis fiscal, que le costaría a la clase media cerca de 4,2 por ciento de sus recursos (2,3 veces más)”, señala el experto.

José Ignacio López, presidente de Anif, ha advertido que para medir el impacto de la reforma es necesario definir qué se entiende por clase media. “En ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, muchos desconocen la desigualdad de ingresos del país y creen que ganar 6, 7 u 8 millones de pesos los ubica en la clase media, pero la realidad es otra”, sostiene.

¿Quién es clase media en Colombia? Foto: JAIRONUÑEZ, @NunezJairo

Según Núñez, los hogares de cuatro personas con ingresos mensuales superiores a 5,4 millones de pesos se consideran de altos ingresos. Para este grupo, los expertos prevén que la reforma tendrá mayor impacto por el aumento de los aportes a salud y del impuesto de renta que por las mayores tarifas de IVA.

López comparte la idea de que es necesario ampliar la base de contribuyentes para evitar una crisis fiscal más profunda y estima que 2,4 millones de declarantes de renta que antes no estaban obligados a tributar comenzarían a hacerlo. Asimismo, 16 de cada 100 asalariados tendrían que destinar más recursos a sus aportes obligatorios a salud, lo que equivale a unos 2 millones de personas. El impacto se concentraría especialmente en quienes devenguen 5 millones de pesos mensuales o más. Entre los independientes, el aumento en los aportes a salud lo sentirían unas 100.000 personas, que son las que tienen contratos de 10 millones de pesos en adelante.

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Cálculos de la firma Raddar indican que la ley de rescate económico reduciría el ingreso disponible de unos 2 millones de asalariados formales, lo que restaría 6 billones de pesos anuales al gasto de los hogares. Quienes ganen 7 millones de pesos mensuales perderían el 4 por ciento de su ingreso disponible y cinco departamentos concentrarían el 79 por ciento de dicha pérdida de ingresos. Solo Bogotá respondería por casi la mitad debido a su mayor número de trabajadores formales.

La crisis fiscal parece inminente. Ahora el Congreso tendrá la palabra final para definir cómo y quiénes pagarán el rescate económico.