Los datos del trimestre julio a septiembre de 2026 para el mercado laboral juvenil dejaron un saldo negativo para esta población: de acuerdo con el DANE, la desocupación para los jóvenes de 15 a 28 años subió, al tiempo que se deterioró el empleo en las grandes ciudades y la cifra de personas que no estudian ni trabajan ascendió a 2,3 millones.

El desempleo cayó al 8 % en septiembre, pero creció en las principales ciudades del país

La tasa de desocupación juvenil en el país aumentó al 15,2 %, lo que representa una subida de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025. Además, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas evaluadas por el DANE, el desempleo saltó del 13,9 % al 15,8 %, es decir, 1,9 puntos porcentuales más en un año.

Así, la tasa de ocupación para este segmento poblacional bajó al 46,5 %, por lo que el país perdió cerca de 97.000 empleos jóvenes, dejando el total de ocupados en 5,12 millones.

Los ‘ninis’

Otro de los datos preocupantes revelados por la más reciente Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) es la cantidad de jóvenes en edad de trabajar que no están vinculados a ningún empleo ni se encuentran estudiando.

Hay un total de 2.304.000 jóvenes en esta situación, lo que equivale al 20,9 % de la población joven en edad de trabajar; es decir, cerca de 2 de cada 10 jóvenes son ‘ninis’ actualmente.

Dentro de esta cifra existe una importante brecha de género: de los 2,3 millones de ‘ninis’, 1,5 millones son mujeres y 712.000 son hombres. Esto implica que casi 7 de cada 10 jóvenes en esta condición en Colombia son mujeres.

El Dane reveló las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares sobre el empleo de las personas entre los 15 y los 28 años. Foto: Dane - Composición SEMANA

Caída en el trabajo formal

Por otra parte, en el trimestre móvil con corte a septiembre también se evidenció una caída de 71.000 puestos de trabajo en la categoría de obrero o empleado particular evaluada por el DANE, la cual restó 1,4 puntos porcentuales a la tasa de ocupación.

En ese sentido, se observó un aumento del ‘rebusque’ o trabajo por cuenta propia. Las cifras mostraron un crecimiento de 25.000 personas en esta modalidad de empleo, lo que representa el 33,2 % de todos los jóvenes ocupados.

El panorama del empleo joven por sectores

Los sectores que más restaron empleos a los jóvenes fueron Alojamiento y servicios de comida; Actividades profesionales, científicas y técnicas, y Agricultura y ganadería, todos con pérdidas de entre 42.000 y 55.000 puestos.

En cambio, las actividades que aportaron al empleo juvenil fueron Comercio y reparación de vehículos; Administración pública, educación y salud, y Construcción. El primero de ellos representó el 19,2 % del total de ocupados jóvenes.