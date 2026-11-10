¿Habrá incentivos para contratar en Colombia?: Este es el programa ‘Crea Empleo’ que propone el gobierno en su Plan de Desarrollo

Dentro del borrador de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 se presentó formalmente la propuesta del programa ‘Crea Empleo’, el cual contempla subsidios e incentivos económicos para las empresas que impulsen tanto la creación como la permanencia de plazas de trabajo formal en el país

Estas son las metas que plantea el Milagro Económico de Abelardo De La Espriella

Esta iniciativa ya había sido anunciada previamente por el Ministerio del Trabajo y tiene su fundamento legal en la Ley 2466 de 2025.

Por tanto, su inclusión en el borrador de las bases del PND representa la hoja de ruta institucional para su consolidación y financiación

¿En qué consiste ‘Crea Empleo’?

El programa otorgaría incentivos económicos directos a los empleadores que generen nuevos puestos de trabajo formal, priorizando la vinculación laboral de tres grupos clave: mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años.

La medida busca reducir las barreras de acceso al mercado laboral, promover la estabilidad en los puestos de trabajo y garantizar la vinculación efectiva a los esquemas de protección social.

Asimismo, la iniciativa se coordinará con la estrategia de protección y sostenimiento del empleo mediante subsidios e incentivos a la nómina.

¿Qué sigue para el programa ‘Crea Empleo’?

Cabe resaltar que las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 corresponden actualmente a un borrador de trabajo, por lo que la implementación de este programa dependerá de su respectiva reglamentación y trámite legislativo.

En términos generales, el proyecto del PND deberá radicarse formalmente ante el Congreso de la República el 7 de febrero de 2027, y su debate en las células legislativas podrá extenderse hasta el 5 de mayo del mismo año.