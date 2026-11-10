Radican proyecto de ley para blindar las grandes inversiones en Colombia por 30 años

Hoy, 10 de noviembre de 2026, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, presentó un proyecto de ley ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes junto a la bancada del Partido Conservador para crear un régimen que blinde las grandes inversiones en el país durante 30 años.

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“Colombia ha perdido inversión porque no ofrece reglas estables. Este proyecto garantiza que las reglas con las que se decide una gran inversión se respeten durante 30 años”, explicó Gutiérrez.

Se trata del Proyecto de Ley de Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones, el cual busca establecer la congelación o ‘foto’ de las reglas tributarias, aduaneras y regulatorias que hayan sido determinantes al momento de decidir una inversión en Colombia.

De esta manera, en caso de que se presenten cambios normativos sobre las reglas estabilizadas, el inversionista tendrá derecho a la reparación o al restablecimiento de las condiciones iniciales bajo las cuales realizó la inversión.

La propuesta llama la atención debido a su relación con el RUGE, mecanismo propuesto dentro de la Ley de Rescate Fiscal que radicó el Ejecutivo el pasado 29 de octubre. Los promotores de esta nueva iniciativa señalan que el marco busca actuar de forma complementaria con el RUGE, específicamente en la estabilidad temporal de las reglas tributarias para las inversiones de gran escala en el país.

El proyecto fue radicado hoy en la Cámara por el Consejo Gremial y el Partido Conservador. Foto: Consejo Gremial Nacional

¿Qué cifras justifican este proyecto?

De acuerdo con las cifras expuestas por los ponentes, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia se redujo un 33 % entre 2022 y 2025, y solo en el primer semestre de este año se ha contraído un 12 % adicional.

Asimismo, la tasa de inversión sobre el PIB cayó del 21,4 % en 2019 al 16,7 % en 2025. Frente a este escenario, el Consejo Gremial señala una brecha de inversión no realizada de $87 billones anuales y una menor generación de recaudo tributario estimada en $13 billones al año.

De esta manera, el país se ubica por debajo de sus pares regionales en términos de inversión frente al PIB, como México (23 %), Chile (24 %) y Perú (20 %).

¿Para quiénes aplicaría este Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones?

El régimen que plantea crear este proyecto aplicaría a los proyectos productivos nuevos o de ampliación que superen los 300.000 salarios mínimos legales vigentes, y que contemplen plazos de ejecución de hasta 8 años, prorrogables por 4 años más.

El trámite para acogerse al régimen se realizaría ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio), entidad que tendrá un plazo obligatorio de respuesta de 60 días hábiles. El acceso a este beneficio será reglado, sin cobro de prima ni pago alguno por el derecho a acogerse.

Además, se contempla la creación de un registro público de proyectos y la entrega de un informe anual al Congreso de la República.

Es importante señalar que el proyecto excluye de la congelación la actualización de normas laborales, ambientales, de salud y de orden público. Asimismo, precisa que no limita la facultad legislativa general del Estado ni congela las leyes en su totalidad, así como tampoco sustituye la obligación de obtener las licencias o permisos exigidos por la norma para la inversión.