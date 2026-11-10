Dólar roza la barrera de los 3.300 pesos y cierra la jornada más caro

El dólar estadounidense cerró la jornada del 10 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.297, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

Dólar más caro; la divisa inicia una nueva jornada con precio al alza

Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $ 27 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.269.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.274. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.309 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.268. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.269.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.170 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 745 millones de dólares.

Economía internacional

La inflación se moderó ligeramente el mes pasado en Estados Unidos a 0,4% mensual tras el 0,6% de septiembre, según datos oficiales publicados el martes, peores de lo esperado por los mercados financieros.

La evolución del índice de precios al consumo (IPC) en términos interanuales no fue comunicada por el servicio estadístico gubernamental BLS, debido a la falta de datos recogidos en octubre de 2025 en plena parálisis presupuestaria (“shutdown”). Mensualmente, los analistas proyectaban un aumento de 0,3%.

Inflación Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

La menor subida de los precios con respecto a septiembre fue consecuencia de una moderación de los precios de la energía.

El informe previo del IPC había mostrado los efectos de un fuerte incremento de los combustibles tras la reanudación de los enfrentamientos en la guerra entre Estados Unidos e Irán a mitad de año.

Los servicios y bienes que sufrirán un aumento en las primeras semanas de 2027

Pero los precios de los alimentos se dispararon en octubre, junto con la atención médica, los enseres del hogar y otras categorías.

Los datos llegan después de las elecciones estadounidenses de mitad de mandato de la semana pasada, en las que los votantes castigaron al Partido Republicano del presidente Donald Trump y le dieron a los demócratas el control del Congreso, en parte debido a la inflación persistente.

El informe de inflación “prepara el terreno para una subida de tipos de la Fed en diciembre”, afirmó en una nota Oxford Economics.

“Aunque los precios de la energía se moderaron como se esperaba, fue la inflación de los alimentos la que provocó el desajuste en la previsión del IPC general del mes pasado”, agregó.