Los servicios y bienes que sufrirán un aumento en las primeras semanas de 2027

La discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2027 empieza a generar expectativa entre los colombianos. Aunque la cifra definitiva todavía está pendiente de concertación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, el ajuste tendrá repercusiones que van más allá del dinero que recibirán mensualmente millones de trabajadores.

¿En cuánto quedará el salario mínimo en 2027? Estas son las propuestas de algunos sectores de la negociación

Uno de los aspectos que genera mayor interés es el posible encarecimiento de algunos servicios, trámites y obligaciones que utilizan el salario mínimo como referencia para establecer sus tarifas o calcular sus valores.

Bienes que pueden subir a inicios de 2027. Foto: Fotos Semana: Stock adobe

Esto significa que, una vez se conozca el porcentaje de incremento, diferentes sectores de la economía deberán revisar sus costos para el próximo año. En algunos casos, los cambios podrían reflejarse directamente en los pagos que deben asumir los ciudadanos.

Los servicios y trámites que podrían aumentar en 2027

Entre los rubros que podrían experimentar modificaciones se encuentran aquellos relacionados con obligaciones laborales, procedimientos administrativos y servicios cuya operación depende considerablemente del costo de la mano de obra.

1. Aportes a seguridad social

El incremento del salario mínimo también modifica la base de cotización de los trabajadores que devengan este ingreso. Por esa razón, pueden aumentar los valores correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, así como otras obligaciones asociadas a la contratación formal.

El impacto también se refleja en las empresas y empleadores que deben asumir los pagos correspondientes a sus trabajadores.

2. Multas y sanciones

Algunas multas y sanciones administrativas tienen valores expresados en salarios mínimos o utilizan indicadores económicos para determinar su cuantía.

Por lo tanto, cuando se actualizan las referencias correspondientes, determinados cobros pueden cambiar para la siguiente vigencia. Sin embargo, no todas las multas se calculan con base en el salario mínimo, por lo que es necesario revisar la regulación aplicable a cada caso.

3. Trámites y servicios notariales

Los derechos notariales y otros procedimientos relacionados con la actividad notarial también pueden experimentar ajustes al comenzar el año.

Sus tarifas dependen de las disposiciones y actualizaciones oficiales correspondientes, por lo que no todos los trámites necesariamente registran un incremento equivalente al del salario mínimo.

4. Servicios de vigilancia y aseo

Las actividades que requieren una importante cantidad de trabajadores pueden sentir los efectos del aumento salarial.

Es el caso de las empresas de vigilancia, limpieza y mantenimiento, cuyos costos de operación están relacionados con la remuneración del personal.

En consecuencia, los contratos y las tarifas de estos servicios podrían revisarse para incorporar las nuevas condiciones laborales.

5. Parqueaderos y establecimientos comerciales

Otros servicios que podrían experimentar modificaciones son los parqueaderos, establecimientos recreativos y negocios que dependen de una operación intensiva en mano de obra.

En estos casos, los precios finales pueden verse afectados por el incremento de los costos laborales, aunque cada establecimiento tiene autonomía para definir sus tarifas dentro del marco normativo correspondiente.

6. Cuotas de administración en conjuntos residenciales

Las copropiedades también deben contemplar el efecto del incremento salarial en sus presupuestos.

Los gastos relacionados con vigilancia, aseo, mantenimiento y personal administrativo pueden representar una parte importante de sus obligaciones mensuales. Por esta razón, las asambleas de propietarios podrían evaluar ajustes en las cuotas de administración para cubrir los nuevos costos.

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¿El arriendo también aumentará con el salario mínimo?

Una de las principales inquietudes de los colombianos tiene que ver con el precio de los arrendamientos. Sin embargo, el aumento del salario mínimo no determina automáticamente cuánto puede subir el canon de una vivienda urbana.

Aumento en el canon de arrendamiento. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Ley 820 de 2003 establece que el reajuste del arrendamiento puede realizarse cada 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio y no puede superar el ciento por ciento del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año calendario inmediatamente anterior.

Esto quiere decir que el porcentaje que se establezca para el salario mínimo de 2027 no será necesariamente el mismo que podrán aplicar los propietarios a sus inquilinos.

El límite dependerá de la inflación registrada durante 2026 y de las condiciones establecidas en la legislación.