Salario mínimo 2027 se negociará en medio de alta inflación, un momento poco favorable

En un momento particular, en el que la inflación en Colombia tiene presiones al alza provenientes del fenómeno de El Niño y hay una coyuntura con efectos geopolíticos y de aumentos en precios de la energía, llega la habitual época de negociación del incremento en el salario mínimo para el próximo año.

El Grupo Bancolombia destapó su radar sobre el tema y advirtió que el momento es poco favorable para la discusión del incremento, debido a la tendencia de la inflación.

El país venía de incrementos de dos dígitos, lo que ayudó precisamente a aumentar la presión inflacionaria. Ahora, teniendo en cuenta que la indicación de toda norma, tanto legislativa como constitucional, es que se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores, Bancolombia estima que el incremento tendría que acercarse al 8,4 %.

Ello si se tiene en cuenta solo la inflación, que bordearía el 6,3 %, más la productividad, que tendría al menos dos puntos porcentuales, para que el trabajador logre al menos la adquisición de bienes y servicios necesarios para su subsistencia.

Salario mínimo en Colombia. Foto: ADOBE STOCK

De cumplirse la estimación de Bancolombia, los analistas que elaboran el informe Radar, que fue destapado este lunes, 9 de noviembre, expresaron que sería la manera de apuntarles a dos pájaros con un solo intento: preservar el poder adquisitivo de los colombianos y aumentar los incentivos para la contratación laboral formal.

De paso, un incremento de salario mínimo establecido de forma racional, con base en las variables mencionadas, ayudaría a atenuar las presiones fiscales de cara al ajuste necesario para 2027, señalaron los expertos.

Mesa de concertación de la política salarial. Foto: Ministerio de Trabajo

Por el contrario, si en medio de las protestas, anunciadas para el 19 de noviembre, se optara por un aumento muy superior al que indica el referente técnico que tradicionalmente se ha utilizado para aplicar las alzas, se diluirían los beneficios mediante una mayor inflación y una menor creación de empleo formal.

En el largo plazo el efecto sería peor, pues conllevaría que se alejara más la inflación de la meta que tiene el Banco de la República y que, en las circunstancias actuales, se estaría logrando el año entrante, en el segundo semestre, si es que no se atraviesan otros choques en el camino.

Al no avanzar hacia una inflación a la baja, cada vez más cercana a la meta del emisor, las tasas de interés, que le pasan una costosa factura a la economía, tendrían que mantenerse en niveles altos por más tiempo, agravando el déficit fiscal del país.

En otras palabras, por no tomar una decisión que seguramente dejará inconformes a los negociadores sindicales, el efecto dominó se vería venir.

Así que es clave lo que pasará a partir del 18 de noviembre, fecha prevista para la instalación de la mesa de concertación salarial, a partir de lo cual se empezarán a destapar datos claves, como el de la productividad que calcula el Dane, que saldrá a la luz a finales de noviembre.

El plazo definitivo para lograr un acuerdo alrededor del incremento en el salario mínimo 2027 vence el 15 de diciembre, luego de lo cual habrá una tregua para conciliar y luego sí expedirlo por decreto, ojalá no unilateral.