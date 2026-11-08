ANI y MinEducación firman acuerdo por $887.000 millones para la infraestructura de 13 colegios en Soacha y Cali

El Gobierno Nacional, a través de un pronunciamiento liderado por el vocero Miller Soto, confirmó el acuerdo alcanzado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y el Ministerio de Educación, para estructurar 13 colegios en los municipios de Soacha y Cali. Esta ambiciosa iniciativa contará con una inversión estimada de 887.000 millones de pesos.

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El acuerdo, suscrito el pasado 21 de octubre por el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, y la ministra de Educación, Ilba Miriam Hoyos, marca el inicio de un trabajo articulado que busca cerrar las brechas educativas en el territorio nacional.

El proyecto se ejecutará bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP). Mediante este modelo, un actor particular se encargará del diseño, construcción y mantenimiento de los colegios, mientras que el Estado pagará a lo largo de los años por tener la edificación lista y en buen estado.

En el municipio de Soacha se proyecta la construcción de seis colegios nuevos destinados a los niveles de preescolar, básica primaria y media. Las instituciones proyectadas son Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre, el colegio 1 y tres colegios adicionales en el sector de Ciudad Verde.

Con una inversión estimada de 467.000 millones de pesos, esta obra beneficiará directamente a 7.680 estudiantes, con un impacto potencial que supera las 100.000 personas que habitan en el entorno de estas instituciones.

En la ciudad de Cali el plan contempla la reposición y reconstrucción de siete instituciones educativas ya existentes. Entre los planteles beneficiados se encuentran el Técnico Industrial Pedro Antonio Molina, la Sede 3 de Julio, el Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino, Juan Pablo II, La Buitrera, José María García de Toledo, Santa Rosa, Santo Tomás, Jorge Isaacs y el Técnico Industrial Luis A. Guerrero Molina.

Para estas obras en la capital vallecaucana se estima una inversión de 420.000 millones de pesos, beneficiando de manera directa a 6.700 estudiantes. En total, sumando ambas ciudades, más de 14.300 jóvenes se verán beneficiados con esta iniciativa.

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El Gobierno enfatizó que, aunque el acuerdo formal ya está firmado, los proyectos definidos y los recursos asegurados, no se venderán falsas ilusiones a los ciudadanos. El proceso continuará con la estructuración técnica, la firma de los contratos y la ejecución física de las obras. Las fechas de entrega definitivas se anunciarán únicamente cuando los contratos estén firmados sobre la mesa y se cuente con tiempos reales de ejecución.