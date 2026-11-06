“Todas las entidades del Estado vamos a consumir café de Colombia”: la orden del Gobierno para promover la industria cafetera

Durante la 90.ª Cumbre Cafetera de Asoexport en Cartagena, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, dio a conocer una nueva directriz para todas las entidades estatales: ahora deberán consumir exclusivamente café 100% colombiano.
La medida tiene como objetivo estimular la demanda interna, sustituir importaciones y mejorar el ingreso y la rentabilidad de las familias caficultoras colombianas.
“Acordamos en la pasada reunión de la dirección (...) con el ministro de Hacienda (...) que todas las entidades del Estado vamos a consumir café de Colombia 100%”, detalló el ministro Dangond durante su intervención en la Cumbre de Asoexport.
#EnVídeo 📹 | Desde la 90.ª Cumbre Cafetera en #Cartagena, ☕ el ministro Indalecio Dangond anunció tres medidas que permitirán fortalecer el sector cafetero:— Min. de Agricultura (@MinAgricultura) November 6, 2026
➡️ Una subvención del 30% a través del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para pequeños productores. 👩🏽🌾
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“En el Ministerio ya no se toma sino café de Colombia.”, señaló el jefe de cartera de Agricultura. También contó que se evalúa incluir el café 100% nacional en las compras del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Este anuncio se da en un contexto donde el presidente del gremio exportador, Gustavo Gómez, proyectó una demanda adicional de 5 millones de sacos al año si en Colombia se replica la experiencia de Brasil respecto a las compras institucionales de café.
Con esta medida y la demanda del mercado externo, el país necesitaría alcanzar entre 18 y 20 millones de sacos de 60 kg anuales para abastecer simultáneamente el consumo local y las exportaciones, explicó Asoexport.