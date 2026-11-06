“Todas las entidades del Estado vamos a consumir café de Colombia”: la orden del Gobierno para promover la industria cafetera

Durante la 90.ª Cumbre Cafetera de Asoexport en Cartagena, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, dio a conocer una nueva directriz para todas las entidades estatales: ahora deberán consumir exclusivamente café 100% colombiano.

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La medida tiene como objetivo estimular la demanda interna, sustituir importaciones y mejorar el ingreso y la rentabilidad de las familias caficultoras colombianas.

“Acordamos en la pasada reunión de la dirección (...) con el ministro de Hacienda (...) que todas las entidades del Estado vamos a consumir café de Colombia 100%”, detalló el ministro Dangond durante su intervención en la Cumbre de Asoexport.

“En el Ministerio ya no se toma sino café de Colombia.”, señaló el jefe de cartera de Agricultura. También contó que se evalúa incluir el café 100% nacional en las compras del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Este anuncio se da en un contexto donde el presidente del gremio exportador, Gustavo Gómez, proyectó una demanda adicional de 5 millones de sacos al año si en Colombia se replica la experiencia de Brasil respecto a las compras institucionales de café.

Con esta medida y la demanda del mercado externo, el país necesitaría alcanzar entre 18 y 20 millones de sacos de 60 kg anuales para abastecer simultáneamente el consumo local y las exportaciones, explicó Asoexport.