Exportadores de café alertan por propuesta de IVA del 19 % al café verde y sus empaques

La propuesta de aplicar una tarifa general del IVA del 19 % a las compras internas de café y algunos de sus insumos encendió las alertas de los exportadores.

La Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) manifestó su preocupación por el impacto que tendría la medida, incluida en el proyecto de Ley de Rescate Económico, sobre la liquidez del sector y la competitividad del grano colombiano en los mercados internacionales.

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La iniciativa plantea eliminar las exclusiones y tarifas preferenciales que actualmente tienen productos como el café verde, el café tostado, los extractos y los sacos de fique. De aprobarse en los términos propuestos en el proyecto de ley PL 477 de 2026, estos productos pasarían a tener una tarifa del 19%. La misma condición se aplicaría a los fertilizantes.

Según el gremio, el principal riesgo está en el flujo de caja de las empresas exportadoras. Aunque las ventas externas conservarían su exención tributaria, los comercializadores tendrían que pagar el IVA en las compras nacionales y posteriormente solicitar su devolución o compensación ante el Estado.

La propuesta de aplicar una tarifa general del IVA del 19% a las compras internas de café y algunos de sus insumos encendió las alertas de los exportadores. Foto: Colprensa - Getty Images - Composición SEMANA

Asoexport calcula que, entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones colombianas de café verde sumaron cerca de US$3.730 millones. Bajo ese escenario, alrededor de US$708 millones podrían quedar temporalmente comprometidos mientras se tramitan las devoluciones del impuesto.

El gremio también advierte sobre las dificultades administrativas que implicaría la medida para los pequeños productores. “La medida requeriría una intensa labor de pedagogía tributaria hacia pequeños productores, muchos de ellos ubicados en zonas alejadas como el sur del país”, señaló Gustavo Gómez Montero, presidente de Asoexport.

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La organización reconoce la necesidad del Gobierno de sanear las finanzas públicas, pero pide abrir un diálogo técnico para evaluar alternativas. Entre sus propuestas está mantener la exclusión del IVA para el café verde y los sacos de fique o establecer mecanismos que permitan recuperar el impuesto de manera ágil.

La preocupación también se relaciona con el peso del sector en la economía: la actividad cafetera representa el sustento de más de 550.000 familias y cerca del 10% de las exportaciones totales de Colombia.