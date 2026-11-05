Economía

Dólar en Colombia hoy, 5 de noviembre: así se cotiza en casas de cambio

Conozca cuánto pagan y cobran por cada dólar en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

5 de noviembre de 2026 a las 6:26 a. m.
Precio del dólar en casas de cambio.
Precio del dólar en casas de cambio. Foto: ADOBE STOCK

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

Dolár
El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 5 de noviembre de 2026

Este jueves 5 de noviembre de 2026, el mercado cambiario colombiano mantiene como última referencia oficial verificable una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.235,59 pesos colombianos por dólar, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Las últimas cotizaciones consultadas corresponden al 4 de noviembre y sirven como referencia para comparar las tarifas disponibles.

Estos valores pueden cambiar durante la jornada dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las últimas cotizaciones de referencia disponibles para las principales ciudades del país, correspondientes al 5 de noviembre de 2026:

Bogotá$3.150$3.210$60
Cali$3.100$3.250$150
Cartagena$3.750$3.980$230
Cúcuta$3.170$3.220$50
Medellín$3.080$3.190$110
Pereira$3.730$3.800$70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, mientras que Medellín presenta el precio de venta más bajo, con $3.190.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $230 por dólar. Cúcuta presenta el menor margen, con $50.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos. Las siguientes son las últimas tarifas consultadas, correspondientes al 5 de noviembre de 2026.

Para comparar las opciones disponibles, es importante diferenciar el precio de compra —lo que recibe una persona cuando vende sus dólares— y el precio de venta —lo que paga cuando compra dólares—.

Amerikan Cash$3.160$3.230$70
Cambios Kapital$3.160$3.210$50
Cambios Vancouver$3.160$3.210$50
El Cóndor Cambios$3.110$3.230$120
Latin Cambios$3.170$3.230$60
Miss Money Cambios$3.150$3.200$50
Money Cambios WC$3.100$3.250$150
Punto Dollar$3.100$3.250$150
Smart Exchange$3.160$3.205$45

Entre los establecimientos consultados, Smart Exchange presenta el menor diferencial, de $45 por dólar, seguido de Cambios Kapital, Cambios Vancouver y Miss Money Cambios, con $50.

Por su parte, Money Cambios WC y Punto Dollar registran las diferencias más amplias, de $150 por dólar.

Latin Cambios presenta el precio de compra más alto de esta comparación, con $3.170, mientras que Cambios Kapital y Cambios Vancouver ofrecen el precio de venta más bajo, con $3.210.