Dólar en Colombia hoy, 5 de noviembre: así se cotiza en casas de cambio

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 5 de noviembre de 2026

Este jueves 5 de noviembre de 2026, el mercado cambiario colombiano mantiene como última referencia oficial verificable una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.235,59 pesos colombianos por dólar, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Las últimas cotizaciones consultadas corresponden al 4 de noviembre y sirven como referencia para comparar las tarifas disponibles.

Estos valores pueden cambiar durante la jornada dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las últimas cotizaciones de referencia disponibles para las principales ciudades del país, correspondientes al 5 de noviembre de 2026:

Bogotá $3.150 $3.210 $60 Cali $3.100 $3.250 $150 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.170 $3.220 $50 Medellín $3.080 $3.190 $110 Pereira $3.730 $3.800 $70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, mientras que Medellín presenta el precio de venta más bajo, con $3.190.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $230 por dólar. Cúcuta presenta el menor margen, con $50.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos. Las siguientes son las últimas tarifas consultadas, correspondientes al 5 de noviembre de 2026.

Para comparar las opciones disponibles, es importante diferenciar el precio de compra —lo que recibe una persona cuando vende sus dólares— y el precio de venta —lo que paga cuando compra dólares—.

Amerikan Cash $3.160 $3.230 $70 Cambios Kapital $3.160 $3.210 $50 Cambios Vancouver $3.160 $3.210 $50 El Cóndor Cambios $3.110 $3.230 $120 Latin Cambios $3.170 $3.230 $60 Miss Money Cambios $3.150 $3.200 $50 Money Cambios WC $3.100 $3.250 $150 Punto Dollar $3.100 $3.250 $150 Smart Exchange $3.160 $3.205 $45

Entre los establecimientos consultados, Smart Exchange presenta el menor diferencial, de $45 por dólar, seguido de Cambios Kapital, Cambios Vancouver y Miss Money Cambios, con $50.

Por su parte, Money Cambios WC y Punto Dollar registran las diferencias más amplias, de $150 por dólar.

Latin Cambios presenta el precio de compra más alto de esta comparación, con $3.170, mientras que Cambios Kapital y Cambios Vancouver ofrecen el precio de venta más bajo, con $3.210.