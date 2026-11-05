Dólar en Colombia hoy, 5 de noviembre: así se cotiza en casas de cambio

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.
Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.
En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.
Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.
Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.
Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 5 de noviembre de 2026
Este jueves 5 de noviembre de 2026, el mercado cambiario colombiano mantiene como última referencia oficial verificable una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.235,59 pesos colombianos por dólar, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia Financiera de Colombia.
En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Las últimas cotizaciones consultadas corresponden al 4 de noviembre y sirven como referencia para comparar las tarifas disponibles.
Estos valores pueden cambiar durante la jornada dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.
Precio del dólar en casas de cambio por ciudad
Estas son las últimas cotizaciones de referencia disponibles para las principales ciudades del país, correspondientes al 5 de noviembre de 2026:
|Bogotá
|$3.150
|$3.210
|$60
|Cali
|$3.100
|$3.250
|$150
|Cartagena
|$3.750
|$3.980
|$230
|Cúcuta
|$3.170
|$3.220
|$50
|Medellín
|$3.080
|$3.190
|$110
|Pereira
|$3.730
|$3.800
|$70
Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, mientras que Medellín presenta el precio de venta más bajo, con $3.190.
En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $230 por dólar. Cúcuta presenta el menor margen, con $50.
Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá
En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos. Las siguientes son las últimas tarifas consultadas, correspondientes al 5 de noviembre de 2026.
Para comparar las opciones disponibles, es importante diferenciar el precio de compra —lo que recibe una persona cuando vende sus dólares— y el precio de venta —lo que paga cuando compra dólares—.
|Amerikan Cash
|$3.160
|$3.230
|$70
|Cambios Kapital
|$3.160
|$3.210
|$50
|Cambios Vancouver
|$3.160
|$3.210
|$50
|El Cóndor Cambios
|$3.110
|$3.230
|$120
|Latin Cambios
|$3.170
|$3.230
|$60
|Miss Money Cambios
|$3.150
|$3.200
|$50
|Money Cambios WC
|$3.100
|$3.250
|$150
|Punto Dollar
|$3.100
|$3.250
|$150
|Smart Exchange
|$3.160
|$3.205
|$45
Entre los establecimientos consultados, Smart Exchange presenta el menor diferencial, de $45 por dólar, seguido de Cambios Kapital, Cambios Vancouver y Miss Money Cambios, con $50.
Por su parte, Money Cambios WC y Punto Dollar registran las diferencias más amplias, de $150 por dólar.
Latin Cambios presenta el precio de compra más alto de esta comparación, con $3.170, mientras que Cambios Kapital y Cambios Vancouver ofrecen el precio de venta más bajo, con $3.210.