Dólar más caro: el precio de la divisa da un salto de más de 50 pesos este martes

El dólar estadounidense cerró la jornada del 3 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.244, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

Precio del dólar se dispara; la divisa supera los 3.200 pesos al inicio de la jornada

Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $ 62 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.182.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.220. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.255 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.216. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.236.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.028 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 873 millones de dólares.

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Economía internacional

El operador británico de telecomunicaciones Virgin Media O2, muy endeudado, suprimirá “miles” de puestos de trabajo durante los próximos dos años en el marco de un programa de reducción de costes, al tiempo que recurrirá en mayor medida a la inteligencia artificial.

Precio del dólar en noviembre. Foto: Adobe Stock

En un comunicado publicado el martes, la empresa anunció que prevé ahorrar aproximadamente 300 millones de libras (unos 400 millones de dólares) mediante recortes de plantilla, dentro de un plan más amplio destinado a reducir sus costes en unos 800 millones de libras anuales de aquí a 2029.

El operador, que cuenta con 16.000 empleados, no pudo precisar el número exacto de puestos que suprimirá, aunque indicó a AFP que serán “miles”.

La mayoría de recortes procederán de la reestructuración de la sede central, especialmente en los puestos directivos, y no tanto en los empleos que están en contacto directo con los clientes, afirmó Virgin Media O2.

Su consejero delegado, Lutz Schüler, dijo haberse visto obligado a tomar “decisiones difíciles” debido a “las condiciones del mercado a las que nos enfrentamos, el contexto regulatorio en el sector de la fibra y los cambios tecnológicos que están transformando todos los sectores de la economía”.

Estas medidas se adoptarán “paralelamente a un mayor uso de la IA y de herramientas digitales para agilizar la toma de decisiones y la ejecución”, destacó el grupo en el mismo comunicado.

El anuncio de los recortes de plantilla se produjo junto con la publicación de los resultados del tercer trimestre del grupo, que mostraron una caída interanual del 5,7 % de su facturación, hasta los 2.400 millones de libras (unos 3.200 millones de dólares).