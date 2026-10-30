Precio del dólar se dispara; la moneda cierra la jornada más cara y roza los 3.200 pesos

El dólar estadounidense cerró la jornada del 30 de octubre en Colombia con un precio de $ 3.183, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

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Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $ 17 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.166.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.170. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.202 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.165. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.180.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.355 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 860 millones de dólares.

Dólar en casas de cambio para el lunes 26 de octubre de 2026

Precio del dólar más caro al finalizar octubre. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

El crecimiento en la eurozona alcanzó el 0,4 % en el tercer trimestre, una cifra inferior a la del trimestre anterior, pero mejor de lo previsto, anunció este viernes la agencia de estadísticas Eurostat.

Los analistas esperaban un aumento del 0,2 % en el tercer trimestre para los 21 países de la zona euro, tras el crecimiento del 0,6 % que habían registrado en los tres meses anteriores. De nuevo, Irlanda fue el país que registró un mayor crecimiento, de 5,5 %.

Dos países, Francia y Lituania, registraron una bajada de su actividad en el tercer trimestre.

La economía francesa entró en terreno negativo, con -0,1 %, muy por detrás de España, con 0,6 %; y de Alemania, que tuvo un crecimiento mejor de lo esperado, con 0,2 %.

“La economía francesa está paralizada”, reconoció el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

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Por su parte, Italia registró un estancamiento del PIB en comparación con el trimestre anterior, según una primera estimación del Instituto Nacional de Estadística (Istat).

“El estancamiento observado en el tercer trimestre mantiene sin cambios en 0,8 % el crecimiento acumulado para el año 2026”, detalló Istat.

Para el conjunto de países de la Unión Europea (UE), el crecimiento fue del 0,5 % en el tercer trimestre, menor al del trimestre anterior (0,7 %).

Respecto al año anterior, el crecimiento de la eurozona fue de 1,3 %, mientras que el del conjunto de los 27 países de la UE fue de 1,5 %.

*Con información de AFP.