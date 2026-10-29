Dólar más caro; la moneda cierra al alza en la tarde del jueves 29 de octubre de 2026

El dólar estadounidense cerró la jornada del 29 de octubre en Colombia con un precio de $3.174, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

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Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $12 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada, que se estableció en $3.162.

La sesión comenzó con el dólar en $3.180. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.183 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $3.157. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.166.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.355 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 860 millones de dólares.

Dólar en casas de cambio para el lunes 26 de octubre de 2026

Economía internacional

Estados Unidos registró un sólido crecimiento económico en el tercer trimestre, aunque el indicador de inflación también se aceleró, según datos difundidos este jueves en un panorama mixto para el presidente Donald Trump antes de las elecciones de mitad de mandato.

La economía estadounidense creció el 3,4 % en el tercer trimestre, una buena noticia para el mandatario republicano. Los analistas esperaban un buen desempeño, pero un poco inferior, del 3,1 % interanual.

En el segundo trimestre, el crecimiento había sido del 2,2 %.

“Al país le va muy bien”, dijo brevemente Trump este jueves.

“Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el tercer trimestre fueron incrementos en la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público, que se vieron parcialmente compensados por una disminución de las exportaciones”, señaló la Oficina de Análisis Económico en un comunicado.

Por su parte, la inflación se ubicó en el 3,6 % interanual, en septiembre, según el índice PCE, el preferido de la Reserva Federal para establecer su política monetaria.

Esa cifra estuvo en línea con el 3,6 % que había anticipado el consenso de MarketWatch.

En medición intermensual, el aumento de la inflación fue del 0,5 %, también conforme a las expectativas de los analistas.

La Fed prefiere el índice PCE para medir la inflación, pues toma en cuenta un abanico más amplio de gastos de los hogares que el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

*Con información de AFP.