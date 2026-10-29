Pensionados de fondos privados piden intervención urgente del presidente Abelardo De la Espriella

Una vez más, los pensionados de los fondos privados de pensiones alzaron la mano y esta vez, ante el presidente Abelardo De La Espriella y el Congreso de la República.

A través de cartas enviadas tanto al Legislativo como al Ejecutivo, calificaron como gravísima la situación que están enfrentando, debido a que, según describen, llevan varios años sin tener aumento las mesadas pensionales.

Incluso, en algunos casos registran la existencia de disminuciones en las asignaciones mensuales.

La vocería con la cual acudieron al mandatario, a quien piden intervención ante la situación, la tomó el gremio Apenpri-Asociación de Pensionados de Fondos Privados.

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En la misiva, que fue enviada con copia a varios destinatarios, tanto del Gobierno como del Congreso, sustentan que sus mesadas no han sido ajustadas conforme a la Constitución Política y a la ley. Más aún, en el caso de pensionados que en la actual vigencia, lo que han experimentado es una rebaja que oscila entre 20 y 40 % en comparación con lo que deberían estar recibiendo.

Carta de los pensionados de AFP al presidente Abelardo De La Espriella Foto: Apenpri / Documento

Y no es la primera vez que los asociados a esta organización gremial exponen su drama. En mayo, durante el mandato del gobierno anterior, también había lanzado un SOS por la misma situación, temiendo entonces que el panorama se agravara.

Ahora, con la expectativa de ser oídos por la nueva administración del país, le recuerdan al Gobierno el origen de las circunstancias. “Las mesadas pensionales en Colombia están sujetas a reajustes anuales de acuerdo con el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), tal como lo establece la ley; pero en los últimos años esta norma no se está cumpliendo”.

Pensión Foto: Archivo / SEMANA

En otras palabras, cada año, los pensionados de Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia pierden poder adquisitivo y ven menguada su estabilidad económica, refieren en la carta al presidente.

“Rumbo a la miseria”

Según lo manifestado por los pensionados agremiados, lo que está sucediendo los está llevando a la miseria, con el consiguiente riesgo del problema social que ello implica.

Entre las explicaciones de los pensionados, recuerdan que tal circunstancia deriva desde 2009. Para ese entonces, “estábamos en un solo fondo (llamado conservador) en cada AFP, donde las rentabilidades eran suficientes para que sus rendimientos permitieran acrecentar los saldos en las cuentas de ahorro individual, de donde se nos paga las mesadas”, recordaron.

El 15 de julio de ese mismo año, agregan en la misiva, “el gobierno de turno expidió La Ley 1328, conocida como reforma financiera. Allí se dictaron normas relacionadas con seguros, mercado de valores y otras disposiciones, y se introdujo el régimen de protección al consumidor financiero.

Pero lo que los afectó de manera directa fue la creación de los multifondos, con los cuales, se buscaba preservar el capital en las cuentas de ahorro individual de los pensionados. No obstante, “la realidad ha sido otra. Hemos perdido más de un 12 % del capital, llevando a muchos hasta un salario mínimo”, sustentan.

Todo, porque, a medida que se va agotando el capital que respalda las pensiones en las AFP, lo que está sucediendo más rápido en comparación con lo que se estimaba originalmente, se va reduciendo el tiempo de cobertura, pues en los fondos privados, cada año se recalcula la asignación que le va quedando a la persona que ahorró en el esquema individual. Esto se hace con base en el saldo, la rentabilidad y la esperanza de vida.

Por ello, en la carta expresan al presidente: “Es el momento de adoptar decisiones que garanticen una vejez digna, que el Gobierno nacional nos ayude con decisiones que nos den tranquilidad hacia el futuro y lograr pasar así la página de la zozobra ante esta situación”, dice la misiva.

El documento, que lleva la firma del presidente de Apenpri, Álvaro Yarce Reyes, y del secretario, Óscar Julián Vásquez, resalta que “la vulneración en mención causa un serio agravio a miles de personas, a quienes sus mesadas de vejez, sobrevivencia e invalidez se les reducen constantemente por la descapitalización que sufre su ahorro pensional”.

Por lo tanto, piden a De La Espriella tomar cartas en el asunto.