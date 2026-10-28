Reforma pensional queda tal cual la aprobó el Senado; Cámara cumplió orden de la Corte Constitucional

Finalmente, luego de la tensión que se generó el día anterior y a solo unas horas de que venciera el plazo establecido por la Corte Constitucional para cumplir la orden de subsanar un vicio de forma por el cual devolvió nueve artículos de la reforma pensional, la Cámara de Representantes cumplió lo solicitado por el alto tribunal.

Entre negativas de las proposiciones que estaban en cuestión y el retiro por parte de los autores, de los contenidos que hacían parte del paquete que fue devuelto por la Corte Constitucional, se evacuó el debate, pues la decisión política previa había sido la de no tener que acudir a una conciliación. Si se aprobaba algo de lo que estaba en revisión, implicaba que los textos aprobados en el Senado diferían de los que ahora estaba estudiando nuevamente la Cámara. Bien es sabido que una diferencia, por mínima que sea, entre los textos de las dos plenarias, implica tener que conciliar. Eso fue precisamente lo que pasó con la Ley de Presupuesto: que no se dio margen a conciliación y las diferencias existían, por lo tanto, la carta financiera para 2027 se expedirá por decreto presidencial.

Con la jornada de este miércoles, 28 de octubre, en la plenaria de la Cámara, la reforma pensional queda tal como la aprobó el Senado. Por el momento, está previsto que entre en vigencia a partir del 1 de abril de 2027, según lo establecido por la Corte.

Jennifer Pedraza, congresista, en la sesión plenaria donde se subsanó el vicio de procedimiento de la Reforma Pensional. Foto: Cámara de Representantes / Youtube

Algunas proposiciones se debatieron

Aunque previamente se tenía la expectativa de que el curso de la sesión debía seguir y llegar a la no necesidad de conciliación, la senadora Jennifer Pedraza fue una de las que más intervenía para sustentar los efectos de lo que se iba a aprobar. En particular, defendió un artículo nuevo, que se refería a los conflictos de interés para las inversiones que hacen los fondos privados de pensiones, lo que sustentó como la posibilidad que tienen de autoprestarse los recursos de los ahorradores.

Centro Democrático y reforma pensional. Imágenes de referencia. Foto: Getty/Centro Democrático.

Durante el debate, se fueron negando proposiciones, como la que buscaba eliminar la comisión que reciben las AFP, del 0,7 % sobre los activos administrados.

¿Cuáles temas se evaluaron?

Los temas que estaban en capilla, para la discusión, eran: “las semanas de cotización exigidas a las mujeres con hijos; la inversión y administración del ahorro pensional; el tratamiento tributario de las pensiones; las reglas del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, y el tratamiento diferencial para comunidades étnicas y campesinas.

¿Qué viene ahora?

Lo que sigue ahora es que la Corte Constitucional le ponga la lupa a lo sucedido con la subsanación para ratificar si de esa manera se cumple con todo lo exigido, lo que permitirá establecer si al fin la reforma entra en vigencia en abril de 2027.

Como se recuerda, Colpensiones hizo una solicitud de aplazamiento por un año, para que la entrada en vigencia de la reforma sea trasladada, del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028.

Entre tanto, también está pendiente una decisión sobre el incidente de impacto fiscal interpuesto por el Ministerio de Hacienda, que ya fue aceptado por la Corte y tendrá que ser sustentado por la cartera de las finanzas públicas.

Mientras se desarrollaba la sesión de subsanación de la Reforma pensional en la Cámara de Representantes, el partido de oposición Centro Democrático radicaba una contrarreforma pensional, con 17 artículos, alegando que la ley aprobada y subsanada tiene problemas de sostenibilidad y le quita libertades a los colombianos.