Cámara frena el debate de la reforma pensional por falta de cuórum: solo quedan dos días para el trámite

A tan solo 48 horas para que venza el plazo de 30 días hábiles otorgado por la Corte Constitucional, la plenaria de la Cámara de Representantes levantó la sesión del debate de la reforma pensional tras votar únicamente tres de los nueve artículos devueltos.

Reforma pensional, con fecha límite para cumplir orden de Corte Constitucional, entra en la agenda del Congreso

En las tres votaciones se impusieron 94 votos por el No, dejando pendiente la discusión de seis artículos críticos antes de tener que pasar a conciliación.

Tras la retirada de algunas bancadas, entre ellas la del Partido Conservador, la sesión perdió el cuórum reglamentario, por lo que fue suspendida y aplazada para este miércoles 28 de octubre a las 10:00 a.m.

Durante la jornada del 27 de octubre se tramitaron tres artículos de la iniciativa: el 11, el 14 y el 19, correspondientes a proposiciones presentadas por el exrepresentante Armando Zabaraín.

En el primer punto, con 94 votos por el No, se rechazó la modificación al inciso 4 del artículo 11, referente a la regulación de los recursos del sistema pensional.

Con la misma votación en contra de 94 votos, la plenaria negó la proposición sobre el artículo 14, relativa al sistema de equivalencias y al cálculo técnico del bono pensional.

Finalmente, se descartó la modificación al literal k del artículo 19, que abordaba la inversión de los recursos de las cuentas individuales en los fondos de pensiones.

Los seis artículos pendientes y los acuerdos en marcha

Para la sesión de este miércoles queda pendiente definir el futuro de los artículos 84, 93, 23, 63, 92 y 36.

Entre los puntos que recibirían luz verde figura la precisión al artículo 84, orientada a que la exención del impuesto sobre la renta aplique exclusivamente para las pensiones que no superen las 1.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) mensuales.

Por el contrario, en el artículo 93 se buscaría eliminar el tratamiento especial para comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas debido a su falta de viabilidad fiscal, dado que calcular semanas y edades de jubilación según la esperanza de vida de cada grupo creaba requisitos desiguales e insostenibles para el sistema.

Asimismo, resta debatir el artículo 23 sobre la eliminación de la comisión de las AFP sobre activos administrados, los artículos 63 y 92 sobre las reglas e inversión del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, y el artículo 36 sobre el beneficio de reducción de semanas para mujeres.

La premura en el Congreso responde al ultimátum fijado por la Corte Constitucional, cuyo plazo vence este 30 de octubre. Foto: Colprensa

Carrera contrarreloj y el silencio de la Corte Constitucional

La premura en el Congreso responde al ultimátum fijado por la Corte Constitucional, cuyo plazo vence este 30 de octubre. Las directivas de la Cámara habían solicitado una prórroga de un mes, argumentando la dedicación requerida para tramitar el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyas jornadas se extendieron hasta la madrugada del 20 de octubre.

Sin embargo, ante la ausencia de respuesta del alto tribunal, la corporación debió agendar la discusión de emergencia.