Dólar cierra a la baja la jornada del martes 27 de octubre; este es el precio de la divisa

El dólar estadounidense cerró la jornada del 27 de octubre en Colombia con un precio de $3.147, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

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Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $10 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada, que se estableció en $3.157.

La sesión comenzó con el dólar en $3.145. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.172 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $3.117. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.148.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.355 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 860 millones de dólares.

Dólar en casas de cambio para el lunes 26 de octubre de 2026

Economía internacional

Una tregua arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea está potencialmente en riesgo debido a un préstamo multimillonario aprobado por el banco de inversiones del bloque para Airbus, afirmó el lunes el principal responsable de comercio del presidente Donald Trump.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, expresó su preocupación porque su oficina no ha recibido “ningún detalle sobre este préstamo” e instó a que la situación se “resuelva lo antes posible”.

Precio del dólar. Foto: Getty Images

“Esperaba sinceramente que los subsidios europeos a Airbus que distorsionan el comercio fueran cosa del pasado”, dijo Greer en un comunicado.

“Esta situación genera una incertidumbre considerable en el comercio transatlántico del sector aeroespacial”, continuó.

En junio, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunció que concedería a Airbus una financiación récord de 3.000 millones de euros (3.400 millones de dólares) para impulsar sus actividades de investigación y desarrollo.

“Esta nueva financiación, sin precedentes en la historia del BEI, tiene como objetivo proporcionar a Airbus no solo la capacidad, sino también la flexibilidad necesaria para invertir en investigación, desarrollo e innovación a largo plazo, tanto en la aviación comercial como en los sectores de seguridad y defensa”, declaró entonces a la AFP el vicepresidente del BEI, Ambroise Fayolle.

Estados Unidos y la UE mantenían una disputa desde 2004 por presuntas prácticas comerciales desleales. Cada parte acusaba a la otra de otorgar ayudas a empresas privadas, como los fabricantes aeronáuticos Boeing y Airbus, en violación de los acuerdos comerciales internacionales.

El diferendo, que se prolongó durante 17 años, llevó a Estados Unidos y a la UE a imponer aranceles sobre productos de la otra parte por valor de miles de millones de dólares.

Sin embargo, en 2021, Washington y Bruselas alcanzaron un acuerdo de cinco años durante la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Desde entonces, ninguna de las partes ha reimplantado los aranceles.

*Con información de AFP.