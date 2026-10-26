Después de un largo tiempo por debajo de los 3.200 pesos, en los que muchos sectores de la economía se estremecen porque, si son exportadores, estarían perdiendo ingresos en comparación con los costos de producción, el peso en Colombia ha seguido mostrando resistencia a la moneda nacional.

Con base en modelos que realizan proyecciones, la firma Credicorp, que tiene un área experta en esa temática, lanzó sus estimativos.

Para los analistas, la divisa, para el cierre del año, se ubicaría en $3.250, lo que, además, está en los alrededores de lo que viene siendo el consenso del mercado: $3.258 COP.

La proyección para 2027, entre tanto, se encamina hacia el rango de $3.519 y $3.600.

¿A qué se debe el comportamiento actual?

De acuerdo con el análisis de Credicorp, en la actualidad sigue habiendo margen para comprar dólares, de manera que el adquiriente pueda lograr cierta ganancia en el próximo año. Todo, si su inversión no requiere retornos inmediatos.

Dólar y FED Foto: Montaje con foto de Archivo SEMANA

Como es habitual, el dólar tiene efectos provenientes de circunstancias internas y externas. En el caso de lo que viene de fuera, “el reciente incremento de tasas de la Reserva Federal-FED y la expectativa del mercado de que esta alcance el rango 4,50-4,75 % hacia mitad de 2027 desde los 3,75-4 % actuales, han generado presiones sobre monedas emergentes en general, aunque en mayor medida sobre las de economías con reducidos diferenciales de tasas vs. la FED (actualmente el diferencial en el caso del banco central colombiano es de tan solo 25 puntos básicos)”.

En cuanto al entorno local, de acuerdo con el informe de Credicorp, los problemas fiscales han sido claves en la marcada apreciación del peso. En lo corrido del año, la apreciación ha acumulado un 18 %, seguido de lejos por el real brasileño: 8,6 %, señalan los expertos. “El caso de Colombia resulta de especial interés, pues no solo mantiene un importante diferencial de tasas de interés de corto plazo, sino que la prima de riesgo ha reportado una reducción significativa. De hecho, esto último se presenta como uno de los hechos cuantitativamente más significativos para explicar el fortalecimiento de la moneda desde finales del 1.º semestre de 2026.

Dólares Dolár Foto: Adobe Stock

Tendrá efecto sobre el crecimiento

Y no es todo, en el ambiente local también está el riesgo de materialización del fenómeno de El Niño, cuya intensidad sería la más fuerte en décadas. Ello estaría jugando también un rol en el desempeño relativo del peso colombiano ante el deterioro en las expectativas de crecimiento económico. “Estimamos que El Niño restará cerca de 2 puntos porcentuales la expansión del PIB entre 2026 y 2027, impidiendo que la economía pueda alcanzar tasas incluso superiores al 4 % el próximo año.