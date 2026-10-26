Colombia Mayor: así puede consultar con su cédula si tiene disponible el subsidio de hasta 230.000 pesos

El programa Colombia Mayor continúa siendo una de las principales iniciativas de apoyo económico para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad en Colombia.

Gobierno anuncia inicio de giros de Colombia Mayor para más de 2,8 millones de beneficiarios, pese a déficit de $3 billones

A través de esta estrategia, el Gobierno busca contribuir a la atención de necesidades básicas de quienes tienen ingresos limitados y no cuentan con una pensión que les permita cubrir sus gastos.

Prosperidad Social confirmó nuevo ciclo de pagos en Colombia Mayor. Foto: Prosperidad Social

En el marco de los anuncios más recientes, se confirmó el inicio de un nuevo ciclo de pagos a partir del miércoles 28 de octubre de 2026. Según la información divulgada por el Gobierno, más de 2,8 millones de personas recibirán transferencias de hasta 230.000 pesos, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

La medida se anuncia en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta Colombia Mayor. De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno, el programa registra un déficit superior a los 3 billones de pesos, situación que ha puesto sobre la mesa la necesidad de gestionar recursos adicionales para garantizar la continuidad de los desembolsos durante el año.

Pese a este panorama, el Ejecutivo anunció una asignación de 669.581 millones de pesos para el ciclo que comienza en octubre. Con estos recursos, el monto destinado al programa superaría los 1,3 billones de pesos, según las cifras reportadas.

¿Cómo consultar con la cédula si tiene un pago disponible?

Los ciudadanos interesados en verificar si están incluidos en el ciclo de pagos pueden acudir a los canales oficiales del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Antes de desplazarse a un punto de cobro, es recomendable confirmar el estado del beneficio y la disponibilidad del dinero.

Para realizar la consulta, siga estos pasos:

Ingrese al portal oficial de Prosperidad Social: https://prosperidadsocial.gov.co. Busque el apartado correspondiente al programa Colombia Mayor. Identifique la opción de consulta de beneficiarios o la herramienta habilitada para verificar los pagos. Introduzca el número de su cédula y complete los datos de validación que solicite la plataforma. Revise la información que arroje el sistema para conocer su estado dentro del programa y las indicaciones relacionadas con el desembolso.

Estar inscrito en Colombia Mayor no significa necesariamente que un giro esté disponible de inmediato. Por eso, la consulta debe realizarse teniendo en cuenta el calendario oficial de cada ciclo.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de 230.000 pesos?

Colombia Mayor está dirigido a personas mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y que cumplen los criterios de selección definidos por las autoridades.

El monto de hasta 230.000 pesos anunciado para el ciclo de octubre corresponde a la transferencia reportada para los beneficiarios habilitados. La suma que recibe cada persona y su inclusión en el pago dependen de las condiciones aplicables al programa y de la información oficial de Prosperidad Social.

Por esta razón, quienes tengan dudas sobre su inscripción, los requisitos o el valor que les corresponde deben consultar directamente con la entidad, en lugar de asumir que todas las personas reciben automáticamente el mismo monto.

Desde el próximo 28 de octubre 2.850.685 adultos mayores en situación de vulnerabilidad recibiran subsidios. Foto: Getty Images

¿Dónde y cómo se puede retirar el dinero?

Una vez confirmada la disponibilidad del subsidio, el beneficiario debe seguir las instrucciones de pago comunicadas por Prosperidad Social y verificar cuál es el operador o punto autorizado para realizar el retiro.

En ciclos anteriores, los desembolsos se han efectuado mediante redes de giros como SuperGIROS y sus aliados. Sin embargo, es importante comprobar los mecanismos habilitados para el periodo vigente antes de acudir a una oficina.

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Para evitar inconvenientes durante el cobro, tenga en cuenta estas recomendaciones: