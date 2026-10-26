Estas son las medidas anunciadas por el Gobierno para ahorrar agua, energía y gas

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas como parte de las acciones para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño en Colombia.

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El mandatario aseguró que comenzará por aplicar medidas en su propia vivienda y pidió a los ciudadanos adoptar hábitos que permitan reducir el desperdicio de estos recursos.

Alocución del señor Presidente de la República Abelardo De La Espriella, del 25 de octubre de 2026. https://t.co/rVRTr6iRs7 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 26, 2026

El anuncio se realizó durante una alocución presidencial el domingo 25 de octubre, en medio de las preocupaciones por la disminución de las lluvias y sus posibles consecuencias sobre la disponibilidad de agua y la generación de energía eléctrica.

Según explicó el jefe de Estado, el propósito es que las acciones de ahorro comiencen desde las instituciones públicas y se extiendan a las actividades cotidianas de las familias y las empresas. También señaló que ya viene aplicando prácticas de consumo responsable en su entorno personal.

¿Cuáles son las medidas anunciadas por el Gobierno?

Aunque el presidente confirmó el inicio de la campaña, durante su intervención hizo una serie de recomendaciones y medidas que buscan la reducción del consumo para los hogares.

Ahorro desde la Presidencia: De la Espriella afirmó que aplicará medidas de consumo responsable en su vida personal y familiar, con el propósito de dar ejemplo a los ciudadanos.

De la Espriella afirmó que aplicará medidas de consumo responsable en su vida personal y familiar, con el propósito de dar ejemplo a los ciudadanos. Instrucciones a las entidades públicas: el mandatario aseguró que impartió directrices para que las instituciones del Gobierno nacional adopten prácticas orientadas al uso eficiente del agua, la energía y el gas.

el mandatario aseguró que impartió directrices para que las instituciones del Gobierno nacional adopten prácticas orientadas al uso eficiente del agua, la energía y el gas. Participación de los hogares: la campaña busca que las familias reduzcan el desperdicio de los servicios públicos y revisen sus hábitos de consumo diario.

la campaña busca que las familias reduzcan el desperdicio de los servicios públicos y revisen sus hábitos de consumo diario. Compromiso de comerciantes y empresarios: el presidente invitó al sector productivo a sumarse a la estrategia para contribuir al uso responsable de los recursos.

el presidente invitó al sector productivo a sumarse a la estrategia para contribuir al uso responsable de los recursos. Prevención ante el fenómeno de El Niño: la iniciativa busca promover el ahorro durante los próximos meses, cuando las condiciones climáticas podrían aumentar la presión sobre las reservas hídricas y el sistema energético.

Por ahora, el Gobierno no ha detallado un cronograma de implementación ni ha anunciado sanciones o metas obligatorias de reducción del consumo asociadas específicamente con esta campaña.

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¿Por qué se anunció la campaña de ahorro?

La iniciativa se presenta en medio de las alertas por el fenómeno de El Niño, que puede reducir las precipitaciones y afectar los niveles de los embalses utilizados para abastecer de agua a distintas regiones y producir energía hidroeléctrica.

Medidas para el cuidado del agua y la luz. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images e IA de Bing

Durante su intervención, De la Espriella señaló que el país necesita actuar de manera preventiva para proteger los recursos disponibles y reducir los riesgos asociados con la disminución de las lluvias.