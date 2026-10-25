Juan Camilo Restrepo reclama por demora del Gobierno en presentar plan de ajuste o ley de rescate fiscal

Ahora que el gobierno está cerca de completar 3 meses y va para los 100 días, sobre los cuales, habitualmente el país entero pone el foco, para medir lo que ha hecho y lo que no, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se adelantó a hacer un reclamo.

Se refirió a las “vueltas y revueltas” se están dando con la tan cacareada ley rescate que el Ministerio de Hacienda llevará al Congreso de la República, y que en varias ocasiones le ha puesto hasta fecha de entrega, pero nada que se resuelve la incógnita.

Según criticó el exministro, ya este es uno de “los secretos fiscales mejor guardados”, mientras que el destape del contenido que tendrá la ley de rescate fiscal es definitiva para enviar señales a los mercados.

“Se ha demorado demasiado la presentación de ley llamado ley rescate, que, según se sabe, será una especie de parteaguas de nuestras finanzas públicas, pues allí aparecerán los correctivos indispensables al desajuste monumental e irresponsable que entregó la administración Petro”.

Presupuesto General de la Nación para 2027 Foto: Cámara de Representantes

Y de aquello nada

En ese contexto, Restrepo mencionó los pronunciamientos del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y dijo: “Se ha pronunciado profusa y vehementemente sobre la condición calamitosa en que el gobierno Petro entregó las finanzas públicas, en lo que tiene toda la razón. Y sobre la necesidad apremiante de hacer un ajuste profundo que él estima deberá ser de $70 billones a partir del año entrante. Pero sobre el contenido del ajuste propiamente dicho, poco se sabe”.

De ese ambicioso plan depende todo

A juicio de Restrepo, “de que este ambicioso plan de ajuste salga airoso depende la credibilidad internacional sobre la calidad de la política económica”, es decir, de no salir airoso, dicha credibilidad “se vendría al suelo”, aseguró el economista.

Y lo más complejo es que el camino no está despejado, pues, según el análisis del exministro, “si el proyecto de la ley de rescate se presenta en la primera semana de noviembre le quedarán escasamente dos meses para surtir su trámite parlamentario, pues deberá ser aprobado en esta legislatura que termina el 16 de diciembre”.

2309 Foto: SEMANA

Está la alternativa de acompañarlo con mensaje de urgencia, pero ello solo daría un margen de dos semanas suplementarias.

Y no se trata de cualquier decisión. Por el contrario, “se trata de una ley especialmente compleja; con la que se buscará concretar un ajuste en el presupuesto de la vigencia del 2027- según ha dicho el vicepresidente- de $ 70 billones (nunca se ha hecho un ajuste fiscal de esta magnitud en la historia fiscal de Colombia)”.

El otro nubarrón a la vista es el de la oposición, a lo que se suma, lo que Restrepo llamó “unas mayorías gubernamentales precarias”.

Así las cosas, con esas circunstancias en el horizonte, sin duda, la ley de rescate será un proyecto “forzosamente doloroso, que exigirá enormes esfuerzos colectivos, y al que le lloverán críticos y enemigos encarnizados desde el primer día”, afirmó.

En otras palabras, mejor apurarse al trago amargo.