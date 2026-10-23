Gobierno canjeó $10,3 billones en deuda pública y extendió sus plazos de pago

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó exitosamente su segunda operación de reperfilamiento de deuda pública interna mediante el intercambio de Títulos de Tesorería (TES) por un monto de $ 10,3 billones.
Esta maniobra financiera estratégica busca redistribuir el calendario de compromisos del país, reduciendo la concentración de pagos previstos para los años 2026 y 2027, y dándoles un margen de alivio a las finanzas estatales en el mediano plazo.
Frente a los resultados alcanzados, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, destacó que una ejecución disciplinada en la gestión de la deuda permite mitigar significativamente los riesgos de refinanciamiento bajo condiciones de mercado, plazos más extensos y costos prudentes.
El jefe de la cartera económica agradeció además el respaldo y la participación activa de las 13 instituciones financieras pertenecientes al programa de creadores de mercado, así como la confianza depositada por los inversionistas locales e internacionales en el mercado de capitales colombiano.
En términos concretos, la transacción logró liberar $ 1,5 billones en obligaciones de pago para 2026 y $ 8,8 billones en amortizaciones programadas para 2027. La operación no incrementa el saldo del endeudamiento neto de la Nación.
En su lugar, el mecanismo retiró del mercado títulos con vencimientos cercanos entre noviembre de 2026 y noviembre de 2027 para sustituirlos por nuevos papeles con plazos de vencimiento mucho más alejados, los cuales se extienden progresivamente hasta los años 2058 y 2062.
La operación tuvo un costo total de $ 467.000 millones, equivalente al 4,5 % del monto canjeado, y logró extender la vida media de la deuda interna del país en TES de 10,14 a 10,21 años.
Con este segundo movimiento, el Gobierno colombiano acumula un total de $ 30,1 billones en deuda pública reorganizada en lo que va del año.
En el balance consolidado, el programa de canjes ha reducido los vencimientos de 2026 en un 50 %, liberando $ 3,9 billones, y los de 2027 en un 19 %, con un alivio agregado de $ 26,2 billones.
📌 Colombia realiza Segunda Operación de Reperfilamiento de la Deuda Pública en la que se canjearon $10,3 billones.— MinHacienda (@MinHacienda) October 23, 2026
El programa ha logrado mitigar el riesgo de refinanciamiento en $30.1 billones, reduce en 50% los vencimientos 2026 y en 19% los de 2027.https://t.co/liVs4zs5Jy
La cartera de Hacienda confirmó que el proceso de ajuste del perfil de vencimientos continuará con una tercera y última ventana de intercambio de TES programada para el próximo 19 de noviembre de 2026.