Gobierno canjeó $10,3 billones en deuda pública y extendió sus plazos de pago

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó exitosamente su segunda operación de reperfilamiento de deuda pública interna mediante el intercambio de Títulos de Tesorería (TES) por un monto de $ 10,3 billones.

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Esta maniobra financiera estratégica busca redistribuir el calendario de compromisos del país, reduciendo la concentración de pagos previstos para los años 2026 y 2027, y dándoles un margen de alivio a las finanzas estatales en el mediano plazo.

Frente a los resultados alcanzados, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, destacó que una ejecución disciplinada en la gestión de la deuda permite mitigar significativamente los riesgos de refinanciamiento bajo condiciones de mercado, plazos más extensos y costos prudentes.

El jefe de la cartera económica agradeció además el respaldo y la participación activa de las 13 instituciones financieras pertenecientes al programa de creadores de mercado, así como la confianza depositada por los inversionistas locales e internacionales en el mercado de capitales colombiano.

En términos concretos, la transacción logró liberar $ 1,5 billones en obligaciones de pago para 2026 y $ 8,8 billones en amortizaciones programadas para 2027. La operación no incrementa el saldo del endeudamiento neto de la Nación.

Con este segundo movimiento, el Gobierno colombiano acumula un total de $ 30,1 billones en deuda pública reorganizada en lo que va del año. Foto: Getty Images

En su lugar, el mecanismo retiró del mercado títulos con vencimientos cercanos entre noviembre de 2026 y noviembre de 2027 para sustituirlos por nuevos papeles con plazos de vencimiento mucho más alejados, los cuales se extienden progresivamente hasta los años 2058 y 2062.

La operación tuvo un costo total de $ 467.000 millones, equivalente al 4,5 % del monto canjeado, y logró extender la vida media de la deuda interna del país en TES de 10,14 a 10,21 años.

Con este segundo movimiento, el Gobierno colombiano acumula un total de $ 30,1 billones en deuda pública reorganizada en lo que va del año.

En el balance consolidado, el programa de canjes ha reducido los vencimientos de 2026 en un 50 %, liberando $ 3,9 billones, y los de 2027 en un 19 %, con un alivio agregado de $ 26,2 billones.

La cartera de Hacienda confirmó que el proceso de ajuste del perfil de vencimientos continuará con una tercera y última ventana de intercambio de TES programada para el próximo 19 de noviembre de 2026.