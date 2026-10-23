El precio del dólar más barato: la divisa cerró la semana a la baja

El precio del dólar estadounidense cerró la jornada en Colombia en $3.158, registrando una disminución de $26 que consolida su tendencia a la baja al finalizar la penúltima semana de octubre.

Dólar a la baja; la divisa inició el día con marcada reducción en su precio

Las variaciones en el precio de la divisa generan efectos directos tanto en los consumidores como en las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias, o adquieren bienes cuyos costos están vinculados al dólar.

Gráfico precio del dolar

Una cotización más baja, por un lado, favorece a quienes tienen compromisos o deudas en moneda extranjera y abarata las importaciones, aunque, por otro lado, ejerce presión sobre el comercio exterior, el turismo y los sectores exportadores afectados por la depreciación acumulada.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar se ubicó en $3.158,62, lo que significó una caída de $26,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) establecida para el día por la Superintendencia Financiera, de $3.185,01.

Durante la jornada, la divisa abrió en $3.172 y mostró fluctuaciones a lo largo de las negociaciones. La moneda estadounidense alcanzó un precio máximo de $3.189 y descendió hasta un precio mínimo de $3.136, registrando una cotización promedio de $3.175.

Respecto al volumen de operaciones en el mercado cambiario, la sesión movilizó un monto total de US$1.556 millones a través de 1.925 millones de operaciones.

El contexto económico internacional

En el panorama externo, los precios del petróleo subieron drásticamente ante las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y los ataques a infraestructuras en Arabia Saudita, llevando al barril de Brent a US$114,31 y al WTI a US$101,12.

Este repunte en el precio del petróleo y las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial arrastraron a varios índices de Wall Street a terreno negativo, al tiempo que la inflación en el Reino Unido se aceleró al 3,5 % interanual.

*Con información de AFP