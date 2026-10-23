Estos son los aeropuertos peor calificados de Colombia, según las reseñas de Google

El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés es el peor valorado de Colombia, según un análisis de las reseñas publicadas en Google Maps. La terminal obtuvo una calificación promedio de 3,65 estrellas sobre cinco, a partir de 8.174 opiniones, y el 13 % de los usuarios le otorgó una sola estrella.

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El estudio, realizado por expertos en datos de Playcasino.com el 21 de octubre de 2026, examinó las fichas de 38 aeropuertos colombianos con vuelos comerciales regulares y al menos 200 reseñas. En total, se analizaron 304.917 opiniones.

Después de San Andrés, las terminales con las calificaciones más bajas son el César Gaviria Trujillo, de Puerto Inírida, con 3,68 estrellas; el Germán Olano, de Puerto Carreño, con 3,88, y el Vanguardia, de Villavicencio, con 3,91. El aeropuerto El Embrujo, de Providencia, ocupa el quinto lugar entre los peor calificados, con 3,97.

También figura en los diez últimos el aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, con 4,09 estrellas y 17.602 reseñas.

Entre los aeropuertos de las capitales sudamericanas, El Dorado es el tercero mejor valorado, detrás de los de Quito y Montevideo. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Bucaramanga tiene el aeropuerto mejor calificado

En el otro extremo de la clasificación se encuentra el Aeropuerto Internacional Palonegro, que presta servicio a Bucaramanga desde Lebrija. La terminal obtuvo 4,63 estrellas sobre 7.515 reseñas.

Le siguen el Olaya Herrera de Medellín, con 4,62, y El Dorado de Bogotá, con 4,60 estrellas. Este último concentra el mayor número de opiniones del país, con 127.209. La calificación promedio de los 38 aeropuertos analizados fue de 4,27 estrellas.

De acuerdo con los comentarios recopilados por los investigadores, algunas de las principales quejas se relacionan con las condiciones de las instalaciones, como la falta de aire acondicionado, las sillas deterioradas y el estado de los edificios.

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En contraste, entre los aspectos destacados por los usuarios de las terminales mejor calificadas aparecen la limpieza, el tamaño de las instalaciones y la rapidez de los controles de seguridad.

El análisis también ubicó a El Dorado como el tercer aeropuerto mejor valorado entre las terminales de las capitales sudamericanas, detrás de las de Quito y Montevideo, según las calificaciones sin redondear.