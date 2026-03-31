Recientemente se dio a conocer de manera oficial que el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha funcionará también en horario nocturno, por primera vez en ocho décadas.

Esto representa un avance importante en materia turística, pues permitir que este aeropuerto opere de noche podría convertirse en un impulsor del turismo en la región.

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Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. Foto: Aeronáutica Civil de Colombia

Se estima que, con este tipo de medidas, puedan llegar cerca de 9.000 viajeros al departamento de La Guajira. Esto se materializó con el vuelo inaugural, que fue operado por la aerolínea Avianca.

De acuerdo con lo indicado por la Aeronáutica Civil a través de un comunicado, este logro se da gracias a un trabajo articulado interinstitucional entre la entidad y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Esta decisión se tomó luego de la implementación tecnológica de drones, además del alistamiento del sistema de iluminación PAPI, que funciona como indicador de trayectoria de aproximación de precisión. Con esto, se cumplen las condiciones de seguridad aérea necesarias para que la terminal pueda operar en horario nocturno.

Anteriormente, según lo indicado por la Aeronáutica Civil, existía una restricción hasta las 4 de la tarde, la cual fue eliminada.

La historia de este aeropuerto se remonta al año 1946, cuando había una caseta en la que se encontraba un despachador de vuelo. En ese entonces, la pista no era la mejor, pues se trataba de un terreno plano sin pavimentar. Con el paso del tiempo, se fue consolidando la infraestructura que hoy se puede observar y que, luego de 80 años, da un salto significativo al operar en horario nocturno.

Cabe precisar que el aeropuerto tuvo obras importantes hace más de una década, las cuales se concluyeron en 2014, con una inversión superior a los 13 mil millones de pesos.

Aeropuerto de Riohacha Foto: Leon Dario Pelaez

Con esta intervención, que terminó en 2014: “la terminal pasó de 1.528 a 2.524 metros cuadrados. El área de la sala de abordaje nacional se incrementó de 148 a 205 m2 y se construyó una internacional de 96 m2. La zona de recibo de equipaje aumentó en 103 m2, pasó de tener 182 a 285 m2; a esto se suma la adición de 3 módulos dobles de check-in, para quedar con un total de 5 y un área de parqueadero total de 4.064 m2 sobre una inicial de 3.468”, según lo publicado por la Agencia Nacional de Infraestructura en su momento.

Con una flota envejecida y menos de 20 aviones activos, este es uno de los países de Latinoamérica con peor conectividad aérea

Se espera que este tipo de medidas permita fortalecer sectores económicos como el turismo y la gastronomía. La Guajira es un departamento anhelado por miles de turistas, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, dada su imponente belleza natural.