Con una flota envejecida y menos de 20 aviones activos, este es uno de los países de Latinoamérica con peor conectividad aérea

En medio de la escalada de tensiones por la llegada de una flota militar estadounidense al mar Caribe y mientras continúan las presiones de la administración Trump contra el régimen de Maduro, Venezuela es ahora foco de críticas por su deficiente conectividad aérea.

Tras las cancelaciones de vuelos y cambios repentinos en las salidas internacionales, Venezuela se ubica entre los países con la peor conectividad aérea de la región.

La aviación comercial de este país estaría atravesando uno de sus peores momentos, marcados por el deterioro en su operación nacional e internacional y una envejecida flota de aviones, ya que solo 20 aviones estarían activos, operados por las aerolíneas locales.

Aeropuerto de Maiquetía-Venezuela Foto: Anadolu via Getty Images

Venezuela se caracteriza ahora por operar una baja cifra de aviones comerciales, profundizando el aislamiento del país con el resto del mundo, impactando así a millones de personas, eso sin contar con los vuelos que se encargan de transportar los bienes básicos y otros productos, según informa el The Wall Street Journal.

Los aviones que operan hoy, según el informe, están en malas condiciones, con más de una década de uso y se encargan de cubrir la demanda interna y los pocos vuelos externos que aún no han desaparecido.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) señaló que estas aeronaves están en manos de un número limitado de compañías nacionales, las cuales concentran gran parte de la oferta de vuelos.

En consecuencia, las tarifas aéreas se incrementaron y los trayectos pasaron a ser más extensos y complicados, dado que los viajeros se ven obligados a hacer conexiones en países cercanos para llegar a sus destinos.

La torre de control, terminal, puertas, pasarelas y un Boeing 757 de American Airlines. Descripción general de la terminal, rampa y aeropuerto del Aeropuerto de Caracas, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela Foto: NurPhoto via Getty Images

La debilidad que atraviesa el ámbito aeronáutico venezolano se explica por la convergencia de diversos elementos de índole política, técnica y de seguridad.

Dentro de este contexto destacan las sanciones impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales imponen restricciones al uso del espacio aéreo y ejercen una presión significativa sobre las compañías aéreas extranjeras, según Infobae.

Sumado a esta problemática, el régimen de Maduro está contra las cuerdas, después de que Donald Trump asegurara que el espacio aéreo de Venezuela estaba “cerrado”, como precaución a los sobrevuelos de aeronaves militares en las costas del país suramericano.

Maduro decidió responder y revocó las concesiones de vuelo a Plus Ultra y Air Europa cinco días después de que se las revocara a otras siete aerolíneas, entre ellas Iberia, como respuesta a la cancelación de sus vuelos al país, siguiendo las recomendaciones de Estados Unidos y de las autoridades europeas.

El pasado 26 de noviembre, cuando el Gobierno venezolano anunció la revocación de las licencias de las siete primeras compañías, este alegó que el motivo era que estas se habían sumado “a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos”.

Avión Boeing de la aerolínea venezolana privada Turpial Foto: Twitter/@IAIM_VE

Ahora, según información a la que ha tenido acceso Europa Press, esta acción se ha aplicado también a Plus Ultra y Air Europa, quienes decidieron cancelar sus vuelos algo más tarde que las anteriores.

De esta forma, el listado completo de aerolíneas cuya licencia se ha revocado son Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Airlines Colombia, la brasileña GOL, Plus Ultra y Air Europa.