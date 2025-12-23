Mundo

Aerolíneas suspenden vuelos hacia Venezuela hasta finales de enero del 2026, tras alertas de seguridad por tensiones en el Caribe

Las compañías extendieron los bloqueos luego de que Estados Unidos aconsejara suspender las rutas aéreas por riesgos en el Caribe.

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 2:44 a. m.
Iberia es una de las compañías que suspende los vuelos hacia Venezuela hasta el 31 de enero
Iberia es una de las compañías que suspende los vuelos hacia Venezuela hasta el 31 de enero Foto: NurPhoto via Getty Images

Las reconocidas aerolíneas españolas Iberia Airlines y Plus Ultra anunciaron que la ruta que conecta Madrid con Caracas se suspende hasta el 31 de enero del próximo año, como parte de una recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea de España (AESA).

La suspensión de vuelos se dio semanas atrás luego de que Estados Unidos emitiera una alerta de máxima precaución para volar sobre territorio venezolano o el Caribe, donde las fuerzas armadas norteamericanas hacen presencia con el fin de combatir el narcotráfico: desde mediados de septiembre, han bombardeado más de 24 barcos que, supuestamente, transportaban droga, y han muerto más de 100 personas.

Plus Ultra tiene un gran mercado de viajes hacia Venezuela. Foto: NurPhoto via Getty Images

Iberia, por su parte, le ha ofrecido a los viajeros afectados la opción de reprogramar sus vuelos, cambiar el destino de su viaje o solicitar un reembolso del tiquete.

Tiquetes baratos en temporada alta, ¿es posible conseguirlos? Esto dice experto

Los vuelos a Caracas se retomarían en cuanto se garantice la seguridad en el territorio de Latinoamérica. La decisión se dio a conocer a vísperas de Navidad y fiestas decembrinas, cuando cientos de personas planeaban sus viajes para reunirse con sus familias y seres queridos.

Discurso
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

La aerolínea Plus Ultra, que normalmente cuenta con varios viajes hacia Venezuela, le ofrece a los viajeros afectados una escala en Cartagena, Colombia, para que allí tomen otro avión de la compañía aérea Laser, que los llevará hasta la capital venezolana. Esta última aerolínea suele arrendarle aviones y tripulantes a la empresa española.

¿Se dañó la Navidad?, ciclón bomba crea alerta en California a un día de Nochebuena

Una tercera aerolínea de España, Air Europa, anunció este martes, 23 de diciembre, que sus operaciones al país latinoamericano estarán bloqueadas hasta el 18 de enero.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: GETTY IMAGES

Las medidas de estas compañías se dan en medio de tensiones que se elevan cada día entre Venezuela y Estados Unidos, pues este segundo país lleva a cabo una campaña contra el narco que, además, tiene la intención de poner entre las cuerdas al dictador Nicolás Maduro, con el fin de que entregue el poder.

En medio de la crisis, el presidente Donald Trump ha amenazado —en varias oportunidades— con ingresar por tierra a Venezuela, y seguir con los operativos navales en el Caribe y en el Pacífico. Por lo anterior, las autoridades estadounidenses recomiendan no volar hacia o sobre Venezuela, lo que también suma a las presiones sobre Maduro.

