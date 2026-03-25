Delcy Rodríguez anuncia cambio clave en la representación de Venezuela ante la ONU: este es el nuevo nombramiento

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este miércoles, 25 de marzo, a la exministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, como nueva embajadora del país ante Naciones Unidas con el objetivo de “favorecer la cooperación en los espacios internacionales”.

“He designado a Coromoto Godoy como nueva embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el compromiso de llevar la voz digna y soberana de nuestro país en el escenario multilateral”, dijo Rodríguez en un mensaje difundido a través de X.

Designé a Coromoto Godoy como nueva Embajadora Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el compromiso de llevar la voz digna y soberana de nuestro país en el escenario multilateral. pic.twitter.com/ATKp9BwzRu — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 25, 2026

Así, dijo que “confía” en su experiencia y “amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el sistema de Naciones Unidas, defendiendo los intereses del país y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales”.

Godoy sustituirá a Samuel Moncada, que ha ocupado este puesto desde el año 2017 y que cumplirá ahora “nuevas tareas internacionales”.

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“Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a Samuel Moncada”, dijo, al tiempo que ha anunciado que el economista Johann Álvarez Márquez pasará ahora a ocupar la cartera que antes encabezaba Godoy.

“Asume esta responsabilidad en una etapa donde la dinámica comercial global es fundamental para el desarrollo de una economía productiva, diversificada y para el impulso de Venezuela en los mercados internacionales”, aseveró.

Coromoto Godoy, nueva embajadora de Venezuela ante la ONU Foto: x/@GodoyCoromotoVE

Coromoto Godoy Calderón, es una diplomática venezolana con una amplia trayectoria en el servicio exterior de su país. Es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela y ha ocupado distintos cargos dentro de la política internacional venezolana durante varias décadas, consolidándose como una figura relevante dentro del cuerpo diplomático.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado funciones como embajadora de Venezuela en distintos países, incluyendo Trinidad y Tobago, India y España, donde representó oficialmente al gobierno venezolano.

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Su trabajo ha estado centrado en fortalecer relaciones bilaterales, promover acuerdos de cooperación y gestionar asuntos diplomáticos clave en cada una de estas naciones.

Rodríguez gobierna de forma interina bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

La actual administración de Delcy Rodríguez ha buscado congraciarse con los Estados Unidos. Sin embargo, las principales deudas del chavismo todavía siguen presentes en el país. Impera la incertidumbre. Foto: Montaje El País

La mandataria reformó la ley de hidrocarburos para abrir el sector petrolero a las multinacionales, al tiempo que prepara cambios a la de minería.

Además, promulgó una histórica amnistía a presos políticos y emprende cambios en su gobierno y el alto mando militar, pilar del chavismo.

Con información de Europa Press*