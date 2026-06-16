Muere el “Hombre Araña de Yemen” tras caer a un cráter volcánico durante una escalada

Un conocido aventurero y creador de contenido de Yemen murió tras caer al interior de un cráter volcánico mientras realizaba una de las arriesgadas escaladas que lo hicieron popular en redes sociales.

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Al-Qaqa Ibn Antar, de 30 años, perdió la vida el viernes cuando intentaba ascender las empinadas paredes rocosas del cráter de la presa de Hardah, ubicada en la provincia de Dhale, en el sur del país.

Según informó la Autoridad de Defensa Civil, el joven perdió el agarre durante el ascenso y cayó al interior de la formación volcánica, que alcanza una profundidad de unos 120 metros.

Las autoridades difundieron un breve video que muestra los instantes previos al accidente. En las imágenes se observa a Antar escalando una pared rocosa sin cuerdas, arnés ni ningún otro elemento de protección. Durante la maniobra, el aventurero parece perder el equilibrio y cae al vacío.

Tras el accidente, equipos especializados iniciaron una operación de búsqueda y recuperación en el lugar. La misión incluyó la participación de buzos y personal capacitado en rescates acuáticos debido a las características del cráter.

Los rescatistas localizaron el cuerpo el sábado a unos 30 metros de profundidad. La Autoridad de Defensa Civil describió el operativo como una tarea compleja, ya que las paredes escarpadas y el terreno rocoso dificultaron el acceso a la zona. La operación se prolongó durante aproximadamente cuatro horas.

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La presa de Hardah, también conocida como Haradhat, es uno de los accidentes geográficos más llamativos del sur de Yemen. El lugar se caracteriza por sus pronunciadas paredes volcánicas y por un lago de aguas termales sulfurosas situado en el fondo del cráter, lo que atrae regularmente a visitantes y curiosos.

Antar alcanzó notoriedad en internet gracias a videos en los que realizaba ascensos extremos en algunas de las formaciones rocosas más difíciles del país. Sus publicaciones acumulaban miles de visualizaciones y mostraban maniobras de alto riesgo ejecutadas sin equipos de seguridad.

En varias grabaciones aparecía suspendido sobre precipicios o descendiendo por paredes verticales utilizando únicamente sus manos y pies. Estas demostraciones le valieron el apodo de El Hombre Araña de Yemen entre muchos de sus seguidores.

Según medios locales y testimonios recogidos por habitantes de la zona, algunos visitantes y turistas solían entregarle dinero para que realizara estas exhibiciones, que con el tiempo se convirtieron en una de sus principales fuentes de ingresos.

Tras el accidente, la Autoridad de Defensa Civil reiteró la importancia de adoptar medidas de seguridad durante la práctica de deportes de aventura y actividades de escalada. Asimismo, pidió a los aficionados utilizar equipo de protección adecuado para reducir el riesgo de incidentes similares.

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