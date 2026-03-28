Un nuevo grupo armado se suma a la guerra de Irán y lanza su primer ataque contra Israel

La insurgencia hutí de Yemen anunció este sábado, 28 de marzo, su incorporación a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el comienzo del conflicto hace un mes.

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Las fuerzas yemeníes, aliadas tradicionales de Teherán, han confirmado finalmente esta mañana el comienzo de una operacion “en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina”.

La operación se hace “en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos”, según el comunicado de los hutíes.

Leales a los hutíes de Yemen corean consignas durante una protesta organizada para mostrar su apoyo a Irán contra la guerra entre Estados Unidos e Israel el 27 de marzo de 2026 en Saná, Yemen. Foto: Getty Images

Así pues, las fuerzas yemeníes han acabado anunciando “la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos dirigidos contra objetivos militares sensibles del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada”.

El Ejército israelí se ha limitado a confirmar la intercepción de al menos un misil en el sur del país, cuya aparición en el espacio aéreo desató la alarma en Beersheba. Las sirenas de ataque aéreo han sonado también en otros puntos del desierto del Neguev.

Hasta el momento no hay información sobre daños materiales ni personales.

“Esta operación”, añaden los hutíes, “coincidió con las heroicas operaciones llevadas a cabo por los hermanos muyahidines en Irán y Hezbolá en Líbano, y la operación logró con éxito sus objetivos gracias a Dios Todopoderoso”.

Vista de las estelas de misiles lanzados desde Yemen hacia Israel, avistadas en el cielo sobre Hebrón, Cisjordania, el 28 de marzo de 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

Los insurgentes, al mando desde hace una década de la capital de Yemen, Saná, y amplias regiones del país, ocupan una posición de importancia estratégica en este conflicto, al contar con proyectiles y drones capacitados para alcanzar el sur de Israel a través del mar Rojo o por encima de Arabia Saudí o Jordania, cuyas defensas ahora mismo están dedicadas al derribo de proyectiles iraníes.

“Nuestras operaciones, con la ayuda de Dios Todopoderoso, continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados y hasta que cese la agresión en todos los frentes de resistencia”, concluyen los hutíes.

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Más tarde, el portavoz militar hutí, Yahya Sari, ha explicado que han lanzado “una andanada de misiles de crucero y drones” contra “varios emplazamientos vitales y militares” israelíes en el sur de Israel.

Además, ha destacado que esta intervención es en cumplimiento de su “deber religioso, moral y humanitario” para con el “pueblo libre” de los frentes de “la yihad y la resistencia” y en respuesta a los “crímenes contra el pueblo y los países de la nación” musulmana.

Soldados yemeníes montan guardia mientras simpatizantes del movimiento hutí de Yemen participan en una manifestación para conmemorar el 11.º aniversario de la campaña militar lanzada por la coalición liderada por Arabia Saudita el 26 de marzo de 2026 en Saná, Yemen. Foto: Getty Images

Por su parte, un asesor hutí ha advertido de que tienen ya un plan para impedir el tráfico marítimo israelí a través del estrecho de Bab el Mandeb, que comunica el mar Rojo con el golfo de Adén, para atacar a los buques como ya hicieran en respuesta a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Con información de Europa Press*