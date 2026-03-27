El mapa del poder militar: Cuántos y cuáles son los misiles que Irán esconde en sus ‘ciudades subterráneas’

A un día de cumplirse un mes desde el inicio de las operaciones de Estados Unidos e Israel contra Irán, han surgido dudas sobre cuál es realmente la capacidad militar que aún conserva la Guardia Revolucionaria iraní.

La principal amenaza de la nación islámica radica en su amplio arsenal de misiles balísticos, lo que ha llevado a que gran parte de las operaciones se concentren en debilitar sus capacidades de lanzamiento.

“El problema con los estrechos es este: digamos que hacemos un gran trabajo. Decimos que tenemos el 99 % (de sus misiles). El 1 % es inaceptable, porque el 1 % es un misil que entra en el casco de un barco que cuesta mil millones de dólares”, dijo Trump en una reunión del gabinete televisada el jueves.

En este contexto, según un informe de Reuters, el gobierno estadounidense solo puede determinar con certeza que ha destruido alrededor de la tercera parte del arsenal de misiles de Irán, de acuerdo con cinco fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense citadas por la agencia.

Además, según la agencia, se desconoce el estado de otro tercio de los misiles iraníes, aunque fuentes de inteligencia señalan que podrían haber sido dañados o enterrados por los constantes bombardeos a búnkeres.

Misiles lanzados desde Irán se ven en el cielo sobre el centro de Israel, el jueves 12 de marzo de 2026. Foto: AP

Asimismo, el informe señala que cerca del 33 % de los drones iraníes, que han impactado en distintas partes de Medio Oriente, han sido destruidos.

Sin embargo, pese a que una parte significativa del arsenal ha sido afectada, las capacidades de lanzamiento de misiles desde Irán siguen siendo considerables, de acuerdo con el balance recogido por el reporte.

Esto contrasta con lo dicho por el presidente Donald Trump, quien mencionó que a Teherán le quedaban “muy pocos cohetes”.

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Un funcionario del Pentágono dijo a Reuters que los ataques con misiles y drones iraníes han disminuido alrededor del 90 % desde el inicio del conflicto. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos “también ha dañado o destruido más del 66 % de las instalaciones y astilleros de misiles, drones y navales iraníes”, agregó el funcionario, citado por el mismo medio.

Un dron iraní Shahed-136. Foto: Getty Images

En esa misma línea, un alto funcionario estadounidense expresó su escepticismo sobre la capacidad de Washington para evaluar con precisión el arsenal iraní, en parte porque se desconoce cuántos misiles permanecen bajo tierra y operativos.

“No sé si alguna vez tendremos un número preciso”, afirmó, según Reuters.

La República Islámica cuenta con uno de los programas de misiles balísticos más desarrollados del mundo. Se estima que posee alrededor de 20 variantes, entre misiles de corto y medio alcance, además de un amplio programa de drones.

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Entre ellos destacan los Shahab-1 y Shahab-2, misiles de combustible líquido con alcances aproximados de 350 y 750 kilómetros, respectivamente. También figuran los Fattah-1 y Fattah-2, misiles hipersónicos capaces de alcanzar velocidades de hasta Mach 13 y con rangos estimados de 1.400 y 1.500 kilómetros.

Además, uno de los sistemas más reconocidos y utilizados en conflictos recientes, como la guerra en Ucrania, son los drones Shahed-136, artefactos no tripulados cargados de explosivos que pueden recorrer entre 2.000 y 2.500 kilómetros.