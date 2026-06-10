Momentos de pánico en Belfast: migrante intenta decapitar a un ciudadano en plena vía pública

Manifestantes antinmigración bloquearon calles e incendiaron vehículos y edificios en Belfast, Irlanda del Norte, durante la noche del martes, un día después de un violento ataque con cuchillo presuntamente cometido por un refugiado sudanés que quedó registrado en video y conmocionó al Reino Unido.

Caos en Nueva York tras la derrota de los Knicks: disturbios, desorden y abucheos a Trump

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran a un hombre sobre otro mientras le propina varias puñaladas en la cabeza y el cuello. Figuras de la extrema derecha aseguraron que se trató de un intento de decapitación, una versión que contribuyó a alimentar la indignación y las protestas.

Las autoridades acusaron al sospechoso el martes por la noche de intento de asesinato, posesión de un objeto cortante en un lugar público y amenazas de muerte. El hombre, un refugiado sudanés, cuenta con un permiso de residencia válido hasta 2028.

El acusado deberá comparecer este miércoles ante un juez, después de una jornada marcada por graves disturbios en la capital norirlandesa.

Cientos de personas, algunas con el rostro cubierto, se concentraron en distintos puntos de Belfast. Con el paso de las horas, varias manifestaciones derivaron en actos violentos que dejaron autobuses, automóviles y viviendas envueltos en llamas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este miércoles los disturbios de “impactantes” y “completamente inaceptables”.

En imágenes: así quedó Filipinas tras el terremoto de magnitud 7,8 registrado este lunes

“Nada puede justificar la violencia y el desorden que hemos visto, que amenazan a nuestras comunidades, ni las acciones de quienes los han alentado, en internet o en otros lugares. Está claro que personas fueron atacadas anoche debido a su origen, y no lo toleraré”, afirmó Starmer.

La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, también condenó los hechos y criticó especialmente los ataques contra viviendas. “El hecho de que grupos de encapuchados incendien casas donde viven familias, significa un acto de cobardía repugnante”, escribió en X.

El ataque ocurrido el lunes provocó una fuerte conmoción en Reino Unido, donde los partidos que defienden políticas más restrictivas frente a la inmigración han ganado terreno en las encuestas durante los últimos meses.

Varios líderes de la extrema derecha británica, entre ellos el activista Tommy Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, llamaron a movilizarse a través de las redes sociales. También el multimillonario Elon Musk, propietario de X, alentó a los manifestantes a “manifestarse (…) con fuerza”.

Explosiones y un devastador incendio consumen embarcaciones en el principal puerto pesquero de Manta, Ecuador

Según el jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, el sospechoso llegó al Reino Unido en 2023 tras pasar por París y posteriormente por Dublín.

La víctima, un hombre de unos 40 años, permanece hospitalizada en estado grave con “importantes lesiones en los ojos y graves laceraciones en la espalda y el rostro”, informó el comisario adjunto Ryan Henderson.

*Con información de AFP.