Varias explosiones y un incendio de gran magnitud afectaron este sábado el puerto pesquero de Manta, Ecuador, donde decenas de embarcaciones resultaron destruidas y se desplegó un amplio operativo de emergencia.

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¿Qué se sabe del incendio en el puerto pesquero de Manta?

La alerta sobre la emergencia fue recibida a las 11:52 de la mañana, según los reportes iniciales de los organismos de respuesta.

Esto activó la movilización de bomberos y demás autoridades para intentar controlar un incendio que se propagó rápidamente entre las embarcaciones atracadas en el muelle.

Testigos afirmaron haber escuchado varias explosiones antes de que el fuego se extendiera por la zona.

Videos difundidos desde el lugar muestran una enorme columna de humo negro elevándose sobre el puerto mientras varias embarcaciones eran consumidas por las llamas.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por las autoridades ecuatorianas, decenas de barcos pesqueros quedaron destruidos durante la emergencia.

La evaluación oficial de daños continúa y el balance definitivo aún está en proceso.

Como medida preventiva, las autoridades restringieron el acceso al área mientras los equipos de emergencia trabajaban para evitar que el fuego alcanzara otras embarcaciones e instalaciones cercanas.

Al menos dos personas sufrieron quemaduras y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido establecidas oficialmente.

Según la información difundida por las autoridades y recogida por medios internacionales, el fuego habría comenzado en una embarcación y posteriormente se propagó con rapidez hacia otras naves.

Además, los bomberos indicaron que antes del incidente se habrían realizado trabajos de soldadura en uno de los barcos, una hipótesis que ahora forma parte de la investigación, aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre el origen del siniestro.

🇪🇨‼️ | Un devastador incendio sacudió este sábado el principal puerto pesquero de Manta, Ecuador, destruyendo al menos ocho barcos y dieciocho lanchas. Testigos reportaron varias explosiones antes de que las llamas se propagaran por la zona, en un nuevo golpe para una ciudad que… pic.twitter.com/yG3A4vbVUS — UHN Plus (@UHN_Plus) June 6, 2026

Un golpe para uno de los puertos más importantes de Ecuador

El impacto del incendio trasciende la pérdida de las embarcaciones debido a la relevancia económica de Manta.

La ciudad es uno de los principales centros pesqueros e industriales del Ecuador y es reconocida por su actividad atunera, una de las más importantes del país.

Su puerto constituye un eje estratégico para el comercio marítimo y para la industria pesquera nacional.

El Terminal Pesquero y de Cabotaje de Manta cuenta con más de 620 metros lineales de muelle destinados a atender tanto a la flota artesanal como a la industrial.

Además, forma parte de un puerto multipropósito que opera durante todo el año y sirve como plataforma para actividades de comercio exterior.

Este nuevo siniestro revive la preocupación del sector pesquero porque ocurre apenas unos meses después de otro incendio que también afectó una embarcación de alto valor económico vinculada a la actividad marítima de la ciudad.

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Mientras las autoridades continúan investigando las causas del hecho, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que el incendio fue controlado.

Sin embargo, siguen las labores para cuantificar las pérdidas materiales y determinar el origen exacto de una emergencia que volvió a poner a prueba a uno de los puertos más importantes del Ecuador.