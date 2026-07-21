Ecuador trabajará con Gobierno de Abelardo De La Espriella para lanzar operaciones militares en la frontera

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que el gobierno del presidente Daniel Noboa ya ha sostenido conversaciones con el equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, para coordinar operaciones conjuntas contra organizaciones criminales que operan en la frontera entre ambos países.

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Durante una entrevista dada a conocer por Caracol Radio, el funcionario ecuatoriano afirmó que la cooperación en materia de seguridad deberá comenzar desde el inicio del nuevo gobierno colombiano, cuya posesión está prevista para el próximo 7 de agosto.

“Esto es un tema que debe comenzarse desde el día número uno. Esa es la voluntad que entiendo que el nuevo gobierno electo colombiano tiene”, señaló Reimberg.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg Foto: AFP

El ministro sostuvo que las fuerzas de seguridad ecuatorianas ya están preparadas para trabajar de manera coordinada con Colombia y aseguró que existe preocupación en Quito por la presencia de grupos armados y estructuras ligadas al narcotráfico en las zonas limítrofes.

“Acá estamos listos, las fuerzas están listas. No podemos permitir que lo que sucedió por cuatro años de estas puertas abiertas por el lado de Colombia al narcotráfico, al terrorismo, a proveer armamento a los grupos insurgentes continúe”, afirmó.

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Las declaraciones se producen después de años de tensiones entre el Gobierno ecuatoriano y la administración saliente de Gustavo Petro por la situación de seguridad en la frontera. El Gobierno ecuatoriano ha cuestionado en varias ocasiones la cooperación de Colombia en la lucha contra el crimen transnacional y ha señalado que la ausencia de una acción coordinada ha favorecido el fortalecimiento de organizaciones criminales.

Por años, Daniel Noboa y Gustavo Petro mantuvieron una seria enemistad por cuenta del conflicto en la frontera. Foto: SEMANA / Getty Images

El funcionario ecuatoriano fue incluso uno de los primeros miembros del gobierno de Noboa en expresar públicamente su expectativa de que un eventual triunfo electoral de De La Espriella implicaría un cambio en la estrategia de seguridad de Colombia. En junio pasado aseguró que la situación de seguridad de Ecuador podría mejorar con un “cambio en Colombia”.

Durante la entrevista más reciente, Reimberg fue más allá y anticipó la posibilidad de operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas de ambos países. “Hay que entrar con fuerza, con determinación, y junto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día uno”, aseguró durante un evento público.

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Aunque hasta el momento el equipo de Abelardo De La Espriella no se ha pronunciado sobre las declaraciones del ministro ecuatoriano, el presidente electo ha defendido durante su campaña una política de seguridad más firme contra los grupos armados ilegales y las organizaciones dedicadas al narcotráfico.