“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad”: presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre Abelardo De La Espriella

La victoria de Abelardo De La Espriella ha generado reacciones en el mundo. Una de ellas fue la del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien Gustavo Petro mantiene una dura controversia desde hace meses.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo De La Espriella por esta victoria. Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, dijo.

Noboa había mostrado ya su simpatía y apoyo por el hoy presidente. “Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo De La Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países. Las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron un objetivo claro: proteger nuestras fronteras, combatir el crimen transnacional y defender a los ecuatorianos. Hoy, tras una conversación con él y confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo, he dispuesto eliminar desde el 1.º de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos. Asimismo, acordamos la entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en territorio colombiano. También avanzamos en acuerdos para una relación más equilibrada en materia energética con una tarifa justa y una mayor apertura comercial entre nuestros países hermanos“, dijo hace unas semanas.