Daniel Noboa, presidente de Ecuador, entregó detalles de la llamada con Abelardo de la Espriella: “En beneficio de ambos países”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo en las horas de la tarde del 29 de mayo de 2026 un diálogo con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella con el objetivo de analizar las condiciones de seguridad en la frontera con el vecino país.

Abelardo de la Espriella habló con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y logró que ese país tumbara los aranceles contra Colombia

Noboa reconoció que las medidas tomadas en los últimos meses se dieron por la falta de cooperación del gobierno Petro en la lucha contra los flagelos que enfrenta la frontera entre Colombia y Ecuador.

Tras analizar los impactos comerciales que se han generado por la guerra arancelaria que se desarrolló entre las dos naciones, el presidente del vecino país señaló que se logró alcanzar un acuerdo para fortalecer la cooperación entre los dos países.

“Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países”, destaca Noboa por medio de su cuenta de X.

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Getty Images

Con respecto a la tasa de seguridad impuesta por el Gobierno de Ecuador, Noboa señaló que la misma buscó combatir el crimen y defender a los connacionales de la nación que lidera. Junto a esto, tras la solicitud realizada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, se tomó la decisión de eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos.

“Las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron un objetivo claro: proteger nuestras fronteras, combatir el crimen transnacional y defender a los ecuatorianos. Hoy, tras una conversación con él y confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo, he dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos”, señala Noboa.

Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países.



Las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron un objetivo claro: proteger nuestras fronteras, combatir el crimen… pic.twitter.com/3jLhsL6W4g — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) May 30, 2026

En materia de seguridad, las dos figuras políticas coincidieron en que se debe avanzar en la entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en territorio colombiano desarrollando sus operaciones delictivas.

“Asimismo, acordamos la entrega de delincuentes ecuatorianos que se encuentran en territorio colombiano. También avanzamos en acuerdos para una relación más equilibrada en materia energética con una tarifa justa y una mayor apertura comercial entre nuestros países hermanos”, puntualiza Daniel Noboa.

En otro aparte de la llamada se destacó que en materia energética se buscarán acuerdos que generen una relación más equilibrada en materia energética con una tarifa justa.

“Diciendo y haciendo”: Abelardo de la Espriella asegura que hará un importante anuncio a los colombianos

Pronunciamiento de la fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella

Tras la comunicación de Abelardo de la Espriella con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la fórmula vicepresidencial del candidato presidencial, José Manuel Restrepo se pronunció por medio de sus redes sociales, destacando la importancia de las medidas tomadas y su impacto para el comercio de las dos naciones.

En primer caso, destaca que la relación con Ecuador representó para la economía de Colombia un comercio bilateral que superó los $2.600 millones de dólares y en donde Colombia tuvo un superávit cercano a $1.000 millones de dólares, con exportaciones a Ecuador por alrededor de $1.847 millones de dólares.

El liderazgo del futuro Presidente @ABDELAESPRIELLA es notable. Que diferencia !!!



Su defensa irrestricta por un modelo de país, que apoya el comercio y la atracción de inversion, que enfrenta las medidas dogmaticas que generan hambre y destrucción de la economía y que le… https://t.co/uXkbtlniJV pic.twitter.com/P8SFGpxsaj — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) May 30, 2026

“Ecuador es un mercado natural para nuestra industria: alimentos, químicos, manufacturas, energía, farmacéuticos, plásticos, textiles y metalmecánica. Esta noticia beneficia profundamente a una región fundamental para lo que será nuestro gobierno, como el suroccidente colombiano. Sin comercio con Ecuador sería imposible pensar en una Colombia milagro. Es una decisión que celebran Nariño, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca, donde la integración económica con Ecuador es parte de la vida diaria”, señala Restrepo.