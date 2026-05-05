La candidata presidencial Paloma Valencia publicó un mensaje tras conversar con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. “Hoy conversé telefónicamente con el presidente Daniel Noboa de la República del Ecuador. Le expresé mi compromiso de cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera, en caso de ser elegida presidente de Colombia”, dijo la senadora del uribismo.

Tras esa conversación, Noboa bajó los aranceles en contra de Colombia del 100 % al 75 %, según dijo Valencia, “como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno”.

El mensaje generó la molestia de varios líderes políticos y hasta funcionarios del Gobierno nacional. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió a reclamar.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le reclamó a Valencia. Foto: Joel González - Presidencia de la República

“Es un acto de traición a la patria. No tiene otra calificación respaldar a quien agrede a Colombia. ¡Indigno!”, afirmó el jefe de esa cartera.

La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, incluso habló de delitos. “Paloma promueve un delito de injerencia internacional indebida en elecciones internas”, afirmó y le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar estos hechos.

Paloma Valencia habló con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa: “Baja los aranceles del 100 % al 75 %”

“Sinvergüenza. Paloma Valencia hace política con Ecuador de manera abiertamente apátrida, en contra de nuestro país. En lugar de defender la soberanía y la democracia de Colombia frente a cualquier intento de desestabilización, prefiere alinearse con los intereses de la derecha y de su partido, que nada tienen que ver con el bienestar del país”, criticó Zuleta.

Incluso, el expresidente de ese país, Rafael Correa, que ha sido históricamente cercano a la izquierda en la región, cuestionó a Valencia. “Te roban la camisa, los pantalones y los calcetines, y luego, en una muestra de ‘buena voluntad’, te devuelven los calcetines. Parece broma, pero es en serio. Ese es el nivel…”, afirmó Correa.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa se pronunció en contra de Valencia. Foto: AFP

Otros seguidores del petrismo le reclamaron a Valencia por una supuesta “traición a la patria”, pues les habría molestado que, mientras el Gobierno no encuentra la forma de negociar con ese país, tras la conversación de Valencia con Noboa, se tomaron esas decisiones.

“Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, Ecuador reducirá al 75 % la tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2026″, informaron desde la Presidencia de Ecuador.

A pesar del mensaje, la candidata presidencial aclaró en Blu Radio que, aunque la decisión se tomó luego de la conversación que tuvo con Noboa, no tiene claro si ese diálogo tuvo relación con el anuncio que se hizo desde ese país.